Thierry Baudet pakt Pieter Omtzigt inhóúdelijk aan: ‘De man stemde voor Marrakesh, voor de EU, voor klimaatgekte’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt de manier waarop het CDA met Pieter Omtzigt omgaat “niet netjes.” Maar, schrijft hij ook, dat “gedweep” met de man is óók niet nuttig. Want als puntje bij paaltje komt heeft Omtzigt steeds weer meegestemd met de rest van de partij: voor meer EU, voor het Marrakesh-zelfmoordpact, en natuurlijk ook nog eens voor meer, meer, meer klimaatwaanzin.

Wat er met Pieter Omtzigt is gebeurd bij het CDA is niet best. Laat daar geen misverstand over bestaan. Die partij moet die ‘c’ heel snel uit haar eigen naam halen. Want met het “christendom” hebben ze daar niets te maken. Al heel lang niet meer, trouwens, maar dat gebrek aan christelijke moraal is nu wel héél duidelijk geworden.

Dat vindt FVD-leider Thierry Baudet ook – tenminste, dat het CDA Omtzigt “niet netjes” behandeld heeft. Maar, voegt hij daar óók terecht aan toe, we moeten de heiligheid van de man ook weer niet uit de context trekken. Als puntje bij paaltje komt is hij immers gewoon een mainstream linkse politicus.

“[D]e man stemde voor het Marrakesh immigratiepact, voor de klimaatwet, de euro, de EU, de afschaffing van het referendum, de stikstofregels, de lockdown, etc.” schrijft Baudet volkomen juist op Twitter.

Om vervolgens te concluderen: “Hij is geen ‘oppositie’.”

Natuurlijk was er meteen kritiek op deze tweet – van journalisten nog wel. Zie dit bericht van Ton F. van Dijk, bijvoorbeeld. Maar Jan Dijkgraaf heeft daar het voor Van Dijk toch minder prettige antwoord op, namelijk: “Over dat stemgedrag heeft hij gelijk.”

Het CDA is een walgelijke partij die haar eigen Kamerlid systematisch de vernieling in heeft geholpen omdat die de euvele moed heeft om af en toe wat kritisch te zijn. Maar, let op! Dat “kritische” is wel in bepaalde lijnen. Politiek-inhoudelijk is hij gewoon links – net als de rest van de partij. Het is dus geen ideologisch conflict als zodanig. Het is er meer eentje van stijl, en misschien van waar men de nadruk op wil leggen.

Maar inhoudelijk is Omtzigt natuurlijk gewoon links. En nog hard links ook. Hij zou zich nooit verzetten tegen de genderwaanzin. Tegen de woke-gekte. Tegen de BLM-madness. Hij zal ook nooit iets doen waardoor de soevereiniteit van Nederland behouden blijft. En nee, hij zal ook nooit stappen nemen om de massa-immigratie te beëindigen, om nog maar te zwijgen over de ronduit dictatoriale coronamaatregelen van het kabinet.