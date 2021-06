Thierry Baudet sleept censuur-plegend YouTube voor de rechter: ‘Hiermee is echt een grens overschreden’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft zojuist bekendgemaakt dat hij een rechtszaak begint tegen YouTube. Dit omdat de sociale media-gigant een video van hem verwijderde. “De censuur op social media neem steeds angstwekkender vormen aan,” aldus Baudet in een video waarin hij de rechtszaak aankondigt.

“Twee weken geleden werd een speech van mij meer dan een miljoen keer bekeken; een speech in de Tweede Kamer over de Rockefeller Foundation en de coronapandemie. En toen besloot YouTube deze video van het Internet af te halen. Dus een speech uit de Tweede Kamer werd door een sociale mediaplatform gebánd.”



“Wij vinden dat hiermee écht een grens is overschreden,” aldus Baudet. “Daarom spannen wij een kort geding aan. Een kort geding tegen YouTube om paal en perk te stellen aan al die censuur. Het is ongelooflijk belangrijk. Want als wij deze zaak winnen wordt daarmee een precedent geschapen waarmee ook andere organisaties en andere video’s niet zomaar weer van het internet afgehaald kunnen worden.”

Omdat dit een bijzonder belangrijke stap is kost zo’n rechtszaak ook een lieve duit. FVD heeft 50.000 euro nodig om de advocaten te kunnen betalen; advocaten die het moeten opnemen tegen een Big Tech-gigant met gier onbeperkte financiën.

Daarom is de partij een crowdfundactie begonnen. Leden, sympathisanten en alle ándere Nederlanders die vinden dat de censuur van YouTube en andere sociale media-giganten te ver gaan worden opgeroepen te doneren. Dat kan hier.