Toch niet zoveel steun als gedacht: 50.000 handtekeningen tegen komst van windturbines in provincie Utrecht

Een oproep in de provincie Utrecht om te stoppen met de planning, bouw en exploitatie van nieuwe windturbines is ruim vijftigduizend keer ondertekend. ‘Er is geen enkele inspraak’, klagen bezorgde burgers.

Ondanks het feit dat er zoveel weerstand is voor 240 meter hoge windturbines in de provincie Utrecht, houdt de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) vol dat er brede steun bestaat voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Ook zou er volgens hem nog alle gelegenheid zijn voor burgers om hun zorgen en aandachtspunten mee te geven, zo meldt De Telegraaf.

Het artikel schetst een patroon dat voor burgers in veel andere gemeenten ook wel herkenbaar zal zijn. Diverse gemeentes in de provincie Utrecht zijn namelijk druk bezig met allerlei wilde klimaatplannen, zonder dat ze zich afvragen of hun burgers daar wel op zitten te wachten.

Op 1 juli moeten gemeenteraden en Provinciale Staten groen licht hebben gegeven voor nieuwe windturbines en zonneparken, waardoor de tijd begint de dringen voor eenieder die nog gebruik wil maken van enig inspraakmoment (als die er al komt). Het lijkt er meer op dat ze hun plannen gewoon zo snel mogelijk door willen voeren en hun eigen omgeving willen verpesten met enorme joekels van windmolens. Of is er iemand die daadwerkelijk denkt dat enig bezwaar nog serieus wordt genomen zodra het 1 juli is? Laten we elkaar niet voor de gek houden.