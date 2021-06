Totalitaire Europese Rekenkamer wil Europeanen dwingen minder vlees te eten: ‘Broeikasgasuitstoot! Klimaat!’

Lidstaten van de Europese Unie moeten er, aldus de Europese Rekenkamer, veel meer aan doen om ervoor te zorgen dat hun burgers flink minder vlees gaan eten. De reden? Alleen door mensen minder vlees te laten eten zouden de klimaatdoelen bereikt kunnen worden. En ja, die doelen zijn natuurlijk heilig.

De manier waarop Europese instituties zich bemoeien met de gang van zaken in lidstaten zelf begint steeds achterlijker vormen aan te nemen. Nou ja, achtelijker… eigenlijk dictatorialer. Want de Europese Rekenkamer stelt nu in een “kritisch rapport” dat lidstaten “veel meer moeten doen,” aldus de linkse Volkskrant, “om de consumptie van vlees en zuivel door hun burgers te ontmoedigen.”

“Ruim 80 procent van de broeikasgasuitstoot van ons eten is afkomstig van dierlijke producten, terwijl die maar een kwart van de dagelijkse calorieën leveren,” legt de krant voor het gemak even uit.

De manier waarop de Rekenkamer dat voor elkaar wil krijgen is door een soort van “de vervuiler betaalt” in te voeren in de landbouw. Want dieren “vervuilen” de natuur, blijkbaar. Wat? Ja. Echt. Volgens de klimaatwappies dan. Want dieren veroorzaken CO2-uitstoot, wat niet zo gek is, want ze leven.

Nou, de oplossing is dan dus wat de Europese Rekenkamer betreft boeren kosten in rekening te brengen voor het feit dat hun dieren zuurstof inademen, en stikstof uitademen. Door die extra kosten zullen de prijzen van vlees en zuivel verhoogd worden, waardoor de vraag afneemt… en waardoor “de veestapel” verminderd kan worden.

En ja, minder dieren betekent minder CO2-uitstoot. Yay!

En weet je wat nou totaal verrassend is? Als de EU deze peperdure vleestaks daadwerkelijk doorvoert, is er natuurlijk nog maar één groep die met regelmaat vlees kan eten (net zoals in de Middeleeuwen, trouwens): de elite. Want die kan als enige dat dure vlees wél betalen.