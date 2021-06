Van der Plas (BBB) geeft fantasierijke ‘bont’-nepnieuwsverspreider GroenLinks veeg uit pan: “Dat deed ik niet”

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet verwijt BBB-politica Caroline van der Plas een pleidooi te hebben gehouden voor de bontindustrie in Nederland. Het is een compleet uit de lucht gegrepen verwijt. Van der Plas pikt deze “polarisatie”dan ook niet en berispt het GroenLinks-Kamerlid voor haar onzinnige kritiek.

Vandaag tijdens het Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit-commissiedebat ging het onder meer over de toekomst van de bontindustrie én over de toekomst van de Nederlandse nertsenfokkers. Volgens Van der Plas moet men niet vanuit emotie handelen door in één keer deze hele industrie op straat te zetten. Hiermee stop je deze barbaarse industrie namelijk niet – en dupeer je ook nog eens vele hardwerkende mensen. De industrie verplaatst zich gewoon naar een ander land. Volgens Bromet was dit bijna een lofzang op de industrie, maar Van der Plas pikt dit verwijt niet. Ze hield bij lange na niet een pleidooi voor het voortbestaan van die vorm van landbouw.

Dit was mijn pleidooi. Geen woord over promotie bontindustrie. pic.twitter.com/0X6XXGDoRz — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 23, 2021

Het enige wat de BBB-politica over de bontindustrie zei was het volgende:

“De nertsenhouderij ging met één pennenstreep van tafel. De ondernemers moesten maar zien hoe zij zich redden. De productie wordt voortgezet in andere landen en Nederland klopt zich op de borst. Niet alleen moesten de nertsenhouders acuut stoppen: voor alternatieve plannen vonden zij vaak geen steun bij hun gemeente. Ze zijn aan hun lot over gelaten. De productie gaat zich verplaatsen naar China en wij hebben geen enkele invloed op hoe de nertsen daar gehouden worden. Het is kortzichtig en makkelijk. En zelfs een importverbod ontslaat ons niet van het nemen van verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de pelsdierenhouderij in de rest van wereld. Het opheffen van een bedrijfstak heeft vergaande consequenties, voor familiebedrijven en voor werkgelegenheid. Ik vraag daar aandacht voor en vind dat daar een verantwoordelijkheid te nemen is.”

Het is overduidelijk dat Van der Plas niet pleit voor het in stand houden van de bontindustrie. Wél pleit ze voor een andere aanpak. Want nu worden bedrijven in één ruk zwaar gedupeerd én doet Nederland alsof de gehele bontindustrie nu niet meer bestaat. Ondertussen gaat een ander land – China, en daar geven ze al helemaal niet om dierenwelzijn – gewoon verder met het produceren van bont. Fijn hoor, maar niet heus!

