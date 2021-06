Van der Plas (BBB) over erkenning mbo’ers: ‘Ze zijn pragmatisch, dat kan de overheid wel gebruiken’

In een interview maakt BBB-leider Caroline van der Plas nog maar eens duidelijk waarom ze naar Den Haag is gegaan: maatschappelijke erkenning van bepaalde onbelichte groepen. Of het nu gaat om boeren in Nederland of mbo’ers, het wordt tijd dat de Haagse bobo’s ook naar deze groepen gaat luisteren. Volgens de BBB-politica kan de overheid dit soort groepen goed gebruiken.

Van der Plas werd gevraagd door de Volkskrant om een kijkje te nemen in het havo-eindexamen maatschappijwetenschappen. Dat deed het Kamerlid: naast het gebruikelijke jargon over ‘sociale ongelijkheid’ of ‘socialisatie’, waar ze niet zo veel mee heeft, had het examen ook enkele interessante vragen over de erkenning van bepaalde groepen. Een vraag waar men in Den Haag zich ook meer mee mag gaan bezighouden.

BBB is naar Den Haag gekomen, aldus de politica, om enkele vergeten groepen juist meer in de schijnwerpers te zetten. Mbo’ers vallen hieronder. Volgens Van der Plas kan men in Den Haag de praktische vaardigheden en kennis goed gebruiken:

“Maatschappelijke erkenning van een bepaalde groep – daar is BBB voor opgericht. En we vinden dat bij de overheid meer mbo’ers moeten werken. Die zijn pragmatisch, dat kan de overheid wel gebruiken. Mijn zoons zijn allebei mbo’ers die prima zijn terechtgekomen.”

Van der Plas kaart een terecht punt aan: er wordt al tijden laatdunkend gekeken naar mbo’ers en dat is volgens de politica onterecht. Ongeacht niveau, zolang men maar een goede arbeidsethos heeft, komt er wel. De boodschap van de BBB-fractievoorzitter is duidelijk, ook in Den Haag moet men eens verder kijken dan dat de neus lang is.

Erkenning van onbelichte groepen – van boeren tot aan mbo’ers – is een belangrijk punt voor de partij. Tot op heden zorgt Van der Plas er wel voor dat de Haagse bobo’s eindelijk eens verder kijken dan hun veilige bubbel. Eerst de boeren, nu de mbo’ers. En straks de rest van marginaal Nederland. Kom maar op, Caroline!