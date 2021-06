Van der Plas (BBB) pakt liegende en bedriegende Ouwehand (PvdD) aan: ‘De minister zei dat het ook over huisdieren kon gaan!’

Zoals we weten is er een wet aangenomen die afdwingt dat dieren op een “natuurlijke” wijze moeten kunnen leven. Dat klinkt allemaal heel leuk in theorie, maar er is een probleem mee. Doordat de wet enorm vaag verwoord is, is de kans groot dat boeren straks geen dieren meer mogen houden… en de kans is zelfs aanwezig dat een rechter op basis van de wet beslist dat het hebben van huisdieren ook niet langer toegestaan is.

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas ging daar al over in debat met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Sterker nog, de BBB’er waste de DierenPoes-fanaat werkelijk de oren, niet in de laatste plaats omdat Ouwehand het maar steeds had over 2001/2002, toen dieren in de veehouderij een heel ander soort leven hadden dan nu.

Maar dat was niet het enige punt waarover Van der Plas viel. Want het was haar ook opgevallen dat de wet gebruikt kan worden om het houden van huisdieren illegaal te laten verklaren door een rechter. Onzin, zei Ouwehand! Dat was allemaal puur geframe van Van der Plas. Een opportunistisch spel, that’s all. Zit geen greintje van waarheid in!

Nou, helaas voor Ouwehand (en voor heel huisdierhoudend Nederland!) heeft Van der Plas haar feiten op orde. Want laat ze weten op Twitter, het was niet zij maar de minister die aangaf dat de wet ook van betrekking kan zijn op huisdieren:

Het is niet @BoerBurgerB die zegt dat #dierenwet #WetDieren ook gevolgen kan gaan hebben voor huisdieren. Het was minister zelf. Dinsdag tijdens #vragenuur. Dus de verhalen dat wij “liegen” en framen kloppen niet. @PartijvdDieren wist heel goed dat het ook voor huisdieren was👇 pic.twitter.com/1dfK3KQSCq — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 3, 2021

“Het is niet de BoerBurgerBeweging die zegt dat de Dierenwet ook gevolgen kan gaan hebben voor huisdieren,” tweet Van der Plas. “Het was minister zelf. Dinsdag tijdens het Vragenuur. Dus de verhalen dat wij ‘liegen’ en framen kloppen niet.”

En, gaat ze geheel terecht verder, de Partij voor de Dieren wist dat natuurlijk óók best.

Maar ja, stelt Van der Plas in een vervolgtweet, de PvdD speelt natuurlijk gewoon politieke spelletjes. Want Ouwehand begrijpt maar al te goed dat, als ze toegeeft dat ze het ook voorzien heeft op huisdieren, haar partij dan flink wat (virtuele) zetels moet gaan inleveren.

Ik snap best dat PvdD nu probeert te doen alsof het alleen bedoeld was voor veehouderij. Want zeggen dat het ook voor huisdieren kan gaan gelden, is natuurlijk niet goed voor het electoraat: De honderdduizenden paardenmeisjes en huisdierenbezitters. Zie reactie minister 👇 https://t.co/KiflnkPrf3 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 3, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Geweldig, natuurlijk. Van der Plas zet de PvdD twee keer, in een paar dagen tijd in haar hemd. Wat een topper!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!