Van der Plas (BBB) staat pal voor varkenshouders en grijpt D66-hippie: ‘Hij wordt verantwoordelijk voor bijtvarkens’

Bij het debat in de Tweede Kamer over de belachelijke Dierenwet, die het mogelijk illegaal gaat maken om huisdieren te houden omdat dieren hoegenaamd “in een natuurlijke” situatie moeten kunnen leven, nam BBB-leider Caroline van der Plas het op voor boeren én gewone huisdiereigenaren. Daartoe diende ze twee moties. Mooi, want je kon de paniek van D66 bijna ruiken.

Zo. Het is altijd leuk om Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging in actie te zien. Zo ook vandaag. Want in het debat over de verschrikkelijke, belachelijke, doorgeslagen Dierenwet nam ze het op voor boeren en voor eigenaren van huisdieren.

Ze begon door twee moties in te dienen die er voor moeten zorgen dat de belangen van boeren beschermd worden.

D66-hippie Tjeerd De Groot reageerde daarop door te zeggen dat het volgens hem heel erg is dat er staarten worden afgeknipt van varkens. Door varkenshouders. Wat vindt Van der Plas daarvan? Nou, waar de D66’er weer een emotioneel spelletje speelde reageerde Van der Plas heel kalmpjes mét kennis van zaken. Er wordt al aan gewerkt om het steeds korter te couperen, die staarten.

En ja, “staartbijterij” is nu eenmaal een probleem; een probleem dat voorkomen moet worden. Er zijn bepaalde rassen bijvoorbeeld die wat dominanter zijn, en varkens zijn ook hiërarchisch, dus je hebt dominante beren en zeugen. Het is mogelijk dat ze daardoor elkaar bijten. De precieze reden van de staartbijterij is niet eens honderd procent bekend. Daar moet meer naar gekeken worden voordat er allemaal dingen gedaan worden die juist voor grootschalig lijden kunnen onder de varkens voor wie De Groot het op zegt te nemen.

“Ik vind dat als het welzijn van het dier erbij gebaat kan zijn, dat het mogelijk moet kunnen zijn,” aldus Van der Plas. Want als dat niet wordt meegenomen zorg je juist voor méér staartbijten. En trouwens, “ook in de biologische varkenshouderij komt staartbijten voor. Het is niet voor niets dat gangbare boeren zeggen, ‘we moeten dit doen omdat ze anders in staarten gaan doen’.”

Dus, zei Van der Plas tegen de quasi-liberaal die heel pal voor dieren staat maar nul respect en waardering heeft voor een liberaal recht als het eigendomsrecht, “gaat u eraan meewerken dat staartbijterij gewoon blijft voorkomen omdat er geen enkel plan aan ten grondslag ligt om het af te schaffen.”

Tegen DDS voegt Van der Plas daar aan toe dat “Tjeerd de Groot straks mede verantwoordelijk [wordt] voor bijtvarkens. Want je kúnt niet zomaar stoppen met couperen van varkensstaarten. Je zult er eerst voor moeten zorgen dat je precies weet waardoor het staartbijten voorkomt. Kan aan ruimte liggen, kan aan verkeerd voeren liggen, maar het kan ook aan het ras liggen.”

Sterker nog, anders dan D66 en de PvdD lijken te denken zijn boeren hier zélf al mee bezig. Want, het zal die boerenhaters verrassen, maar boeren trekken zich zowaar het lot van hun dieren aan. Niet zo gek natuurlijk, want zíj – niet de Hollandse betweters van de twee dierenpartijen – worden de hele dag omringd door hun dieren, en werken de hele dag met ze.

“Hier wordt in de sector al keihard aan gewerkt,” zegt Van der Plas dan ook: “maar de dierenpartijen en Tjeerd de Groot zetten hier een keiharde streep door.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als je je het lot van dieren aantrekt moet je dus vooral luisteren naar BBB, en vooral niet naar D66 en PvdD. Want als die laatste twee partijen hun zin krijgen wordt het leven voor varkens alleen maar slechter. Van der Plas liet deze week in de plenaire zaal van de Tweede Kamer zien dat dat ook écht zo is.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!