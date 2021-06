Van Meijeren (FVD) hekelt plan om landbouwgrond op te offeren voor woningen: ‘Perk massa-immigratie in’

Gisteren publiceerde het Economisch Instituut voor de Bouw een rapport waarin ze adviseren om onder andere vele nieuwe woningen te bouwen in groene gebieden. Voor FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren is dit van de zotte. Volgens de politicus ga je geen kostbare landbouwgrond opofferen als er een veel eenvoudigere oplossing voor handen ligt: het inperken van de massa-immigratie. VVD én CDA willen hierover niet in debat.

Het nieuwe rapport sloeg in als bom, opnieuw voelt de landbouwsector zich in de steekgelaten. En dat is niet verwonderlijk, de Haagse bestuurders willen om drukte in de Randstad te mijden kostbare landbouwgrond opofferen, om hier vervolgens de benodigde nieuwbouwhuizen neer te zetten.

Ook FVD-Kamerlid Van Meijeren is geschrokken van dit advies, volgens hem moeten “we paal en perk stellen aan de massale immigratie” in plaats van kostbare grond opofferen voor ons opengrenzenbeleid.

Tegen de Tweede Kamer zei Van Meijeren het volgende:

“En eigenlijk met een mooi bruggetje, want als we perk en paal stellen aan de massale immigratie dan hoeven er ook de komende jaren geen miljoen nieuwe woningen gebouwd te worden in Nederland. En gisteren verscheen er het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw, waarin er schaamteloos voor gepleit wordt om een groot deel van die woningen te bouwen op onze kostbare, vruchtbare landbouwgrond. Dat dit rampzalige gevolgen zou hebben voor onze boeren dat staat buiten kijf en daarom wil ik een debat met zowel de minister van Landbouw, als met de minister van Binnenlandse Zaken om dit rampscenario te kunnen voorkomen.”

De VVD en CDA zitten alleen niet te wachten op een kritisch debat over dit onderwerp. En zoals we in het recente verleden al vaker hebben gezien is het CDA al lang niet meer de boerenpartij van Nederland. Van Meijeren stelt terecht dat één van de eenvoudigste oplossingen voor onze woningnood het inperken van de massale immigratie is. Al jaren staan onze grenzen wagenwijd open én ligt ons bouwtempo veel te laag. Voer een strikter migratiebeleid in en de toekomstige vraag naar nieuwe huizen zal afnemen.

