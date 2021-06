Wopke Hoekstra kent zijn mede CDA-opportunisten maar al te goed: ‘Ik vrees niet voor afsplitsing’

In een partij met een gezonde bestuurscultuur zouden er na de manier waarop Pieter Omtzigt behandeld is allerlei afsplitsingen zijn. Provinciaal, in de gemeente, en zelfs in de Tweede én Eerste Kamer. Maar niet bij het CDA. Zelfs partijleider Wopke Hoekstra – die er sinds zijn aantreden één grote puinhoop van heeft gemaakt – weet: iedereen blijft gewoon trouw in de pas lopen. Want het CDA kent alleen maar machtspolitici, en die zijn doodsbang dat ze, als ze zich afscheiden, misschien niet meer aan de macht mogen ruiken. En dat hebben ze nérgens voor over.

“We moeten gewoon met elkaar verder,” liet CDA-opperhoofd Wopke Hoekstra vandaag weten tegenover journalisten. En, zei hij, hij gaat er écht niet vanuit dat er afsplitsingen zullen zijn bij zijn partij. Oké, sure, misschien dat een paar leden het lidmaatschap opzegt, maar de carrièrepolitici van de partij die gaan niet weg.

“Ik vrees niet voor een splitsing, ik merk ook dat mensen de eenheid willen bewaren. We moeten gewoon met elkaar verder,” aldus Hoekstra.

Daarin krijgt hij natuurlijk gewoon gelijk. Zelfs Ayfer Koç, Omtzigts echtgenote en CDA-fractieleider in Enschede, heeft al laten weten dat ze de partij trouw blijft, hoewel ze haar man verder wel “steunt.” Als zij de handdoek al niet in de ring gooit en met veel bombarie opstapt om een eigen club op te zetten, tja, dan doet niemand dat.

Opvallend, natuurlijk. Want de manier waarop de CDA-top Omtzigt behandeld heeft is werkelijk te vies voor woorden. Zelfs die memo is vrijwel zeker opzettelijk gelekt met het doel hem dat laatste duwtje te geven… en dat is allemaal gebeurd terwijl hij overspannen thuis zit, omdat diezelfde top hem maanden en maanden en maanden keihard tegengewerkt heeft, gemanipuleerd heeft, en zelfs bedrogen heeft. Oh, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de fluistercampagne die zijn eigen partij al maanden tegen hem voert.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar ja. CDA’ers zouden geen CDA’ers zijn als ze maar één principe hebben: macht boven alles. En dus vinden er ongetwijfeld inderdaad geen afsplitsingen plaats. Omtzigt is uit de partij gekatapulteerd, en nu worden de gelederen weer gesloten. Alsof er niets gebeurd is.