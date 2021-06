“Zozo, ze zijn wel héél erg bang!” CPB-directeur wil dat Nederland cryptomunten verbiedt

Het is duidelijk: de elites zijn doodsbang voor alternatieve betalingsmethodes als cryptomunten. Dat blijkt uit een essay van CPB-directeur Pieter Hasekamp. In dat schrijven pleit Hasekamp voor het verbieden van cryptomunten als Bitcoin. Meneer wil dus dat de staat alle betalingsmiddelen regelt. Niets mag op eigen initiatief ontwikkeld worden. De staat moet een monopolie hebben. Want monopolies pakken altijd heel goed uit. Toch?

In een essay in het Financieele Dagblad schrijft de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, dat de Nederlandse staat bitcoins en andere cryptomunten moet verbieden. Want, stelt hij, een ineenstorting van dat soort munten is volgens hem onafwendbaar. Heel veel mensen zullen daarbij hun geld verliezen, en dat vindt hij niet fijn. Zoiets: “Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen.”

Ongelooflijk genoeg interesseert het hem niet dat zo’n verbod een effect kan hebben als bij drugs. Zouden ‘illegale’ crypto’s misschien alleen nog maar populairder worden? Nee, dat valt wel mee, denkt Hasekamp. Want, stelt hij, als er een verbod komt, nou, dan daalt de waarde van de munten, waardoor mensen er sowieso niets meer mee te maken willen hebben. “Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen,” aldus Hasekamp.

Maar wacht eens even. Dit betekent dat het geld dat mensen nú in dit soort mensen hebben zitten zomaar verdampt. Verdwijnt. Blijkbaar vindt Hasekamp dat dan weer helemaal niet erg…

En dat brengt me natuurlijk bij het punt dat ik er niets van geloof dat hij zich het lot van beleggers in cryptomunten aantrekt. Het lijkt hem er veel eerder om te gaan dat cryptomunten het monopolie van de staat doorbreken wat betreft betalingsmiddelen. Door te bepalen wat wel en geen wettig betaalmiddel mag zijn en vervolgens ook nog eens de uitgifte ervan in handen te hebben (en te houden), heeft de staat de almacht. Bitcoins en andere cryptomunten dagen die almacht uit. Ondermijnen het. Oh, en het is ook nog eens lastiger belasten dan de ouderwetse, door de overheid uitgegeven munt (waarvan de waarde overigens gebakken lucht is, omdat er niets fundamenteels, zoals goud om maar iets te noemen, achter zit, en omdat er onbeperkt biljetten bij worden gedrukt).

Dat is waarom socialisten het over het algemeen vreselijk vinden… en Hasekamp van het CPB dus ook. Merk daarbij ook op dat de waarde van de euro óók niet “intrinsiek” is. Maar dat vermeldt meneer er niet bij.

Forum voor Democratie is dan ook scherp op deze uitspraak van Hasekamp. “De gevestigde macht is bang voor de opkomst van cryptomunten zoals bitcoin,” schrijft de partij op Twitter. “Crypto biedt namelijk precies wat het huidige financiële systeem niet kan en niet wíl bieden: vrijheid, privacy, en welvaart. FVD gelooft in crypto. De enige munt die we moeten afschaffen is de euro!”

De gevestigde macht is bang voor de opkomst van cryptomunten zoals #bitcoin. Crypto biedt namelijk precies wat het huidige financiële systeem niet kan en niet wíl bieden: vrijheid, privacy en welvaart. #FVD gelooft in crypto. De enige munt die we moeten afschaffen is de euro! pic.twitter.com/BRcwGKXY10 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 11, 2021

En Thierry Baudet vat Hasekamps positie als volgt samen: “Zozo, ze zijn wel héél erg bang!”

Dat zijn ze inderdaad. Want cryptomunten ondermijnen de monopoliepositie van de staat. En dat willen dit soort mensen ten koste van alles voorkomen. De staat heeft immers het beste met ons voor. Toch?

En weet je wat nou zo gek is? Hasekamp komt met dit “idee” op het moment dat de EU hard aan het werk is om een eigen “digitale munt” in te voeren. Je zou bijna denken dat de twee aan elkaar gekoppeld zijn. Maar nee, dat kan niet. Want zó cynisch zijn ze heus niet. Toch?

