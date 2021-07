Amsterdam lost anti-homogeweld op met ‘krachtig symbool’: drie bussen en een tram krijgen regenboogkleuren

De enige reden dat er nog anti-homogeweld plaatsvindt in Amsterdam is omdat er te weinig regenboogkleuren te zien zijn in de stad. Helaas heeft nog niet iedereen kennis genomen van het feit dat ze in Amsterdam hartstikke tolerant zijn en iedereen welkom is, ongeacht geaardheid. Amsterdamse ov-bedrijven gaan een paar bussen en een tram verhullen in regenboogkleuren, zodat er nooit meer een homo hoeft te vrezen voor zijn leven als hij de bus pakt.

‘Gaybrapaden’ en Gay Pride-parades hebben natuurlijk bijzonder veel bijgedragen aan het tolerante karakter van onze hoofdstad, maar de vervoerders Connexxion, GVB en EBS doen daar gewoon nog een schepje bovenop.

Er zijn kennelijk nog steeds mensen in Amsterdam die de boodschap niet hebben meegekregen over hoe tolerant ze daar wel niet zijn, dus paraderen ze de regenboogkleuren binnenkort ook door de stad. En dat wel een jaar lang!

Maar de inclusiviteit en tolerantie houdt niet op bij alleen wat kleuren. Nee, de drie vervoerders maken er écht werk van! Zo komt er op de bussen en tram ook het woord ‘welkom’ in diverse talen te staan, meldt Het Parool. Potverdorie wat inclusief en tolerant, of niet dan?!

Het regenboogsymbool is volgens de bedrijven ‘een prachtig en krachtig symbool om aan te geven dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft op gelijke behandeling’. En aan de cijfers over anti-homogeweld te zien kun je haast niet anders dan ze op dit punt gelijk te geven (lol).

En terwijl deze vervoerdersbedrijven lekker kunnen virtue signallen, moet de Amsterdamse gemeenteraad zich opnieuw buigen over de daadwerkelijke feiten en oorzaken van anti-homogeweld. Althans, als GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink de afgeronde onderzoeken een keer op tijd uit de la haalt, in plaats van ze een half jaar te verbergen omdat de uitkomsten hem niet zinnen. Maar goed, misschien helpen een paar roze bussen en trams alleen ook wel om de tolerantie te verhogen…