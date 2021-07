Baudet (FVD) bezorgd over toekomst na quarantaine controle door boa: ‘Het is een ziekelijke overdrive aan machtswellust van de staat’

Het zijn haast ‘Orwelliaanse’ toestanden: wie op vakantie gaat naar een land waar het coronavirus nog rondwaart kan bij terugkomst een bezoekje verwachten van een boa. Gemeentelijke toezichthouders gaan deze zomer namelijk controleren of mensen zich wel aan de quarantaineplicht houden. FVD-voorman Thierry Baudet ziet een nachtmerrie werkelijkheid worden. Volgens de politicus wordt de situatie in Nederland zo steeds beangstigender.

Nederlanders die op vakantie gaan naar een ‘hoogrisicoland’ moeten bij terugkomst in quarantaineplicht én de staat gaat deze zomer ook daadwerkelijk controleren of wij ons houden aan deze opgelegde plicht. Bij het herhaald overtreden van deze plicht kan men een boete verwachten oplopend tot wel 20.000 euro. En zo krijgt de overheid steeds meer invloed op onze bewegingsvrijheid, iets wat FVD-leider Thierry Baudet maar beangstigend vindt.

Het wordt echt steeds beangstigender. Dit hield je een paar maanden geleden toch niet voor mogelijk!? Iedereen die denkt dat deze nachtmerrie, deze ziekelijke overdrive aan machtswellust van de staat ineens verdwijnt: think again… https://t.co/yrVn0QyYAa — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 4, 2021

Het is natuurlijk ook van de pot gerukt dat we afstevenen naar een samenleving waarin boa’s daadwerkelijk gaan controleren of jij jezelf wel opsluit in je huis na een vakantie. Een jaar geleden dacht iedereen dat zo’n quarantaineplicht gewoon iets was waar mensen zelf voor kiezen, maar dat het nu dwangmatig wordt opgelegd is toch wel surreëel.

De grote vraag is natuurlijk ook wanneer deze inbreuk op onze zelfbeschikking en vrijheden stopt; steeds meer Nederlanders zijn gevaccineerd en dus goed beschermt tegen het virus, maar ondertussen wordt de Staat qua handhaving steeds machtiger én dus verstikkender.

Baudets kritiek van de afgelopen maanden op de machtsgreep van de overheid was dus niet helemaal onterecht. Onze overheid grijpt van alles aan om meer macht naar zich toe te trekken en de grote vraag is wanneer ze deze macht weer teruggeven. Tot op heden zien we hier nog weinig van terug en spreek Baudet dus terecht over een “nachtmerrie”.

Je moet er toch niet aan denken dat we massaal met argusogen in de gaten worden gehouden door boa’s bij terugkomst van een vakantie. Dit is wel een heel bizarre verwezenlijking van het idee van ‘Vadertje staat’.