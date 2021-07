BBB-leider Van der Plas treurt om weggepeste maakindustrie in Nederland: ‘We maken ons compleet afhankelijk van buitenland’

Opnieuw besluit er een Nederlands bedrijf, Signify, ons land te verlaten en te verkassen naar Oost-Europa. Het bedrijf voelt zich genoodzaakt om in een competitieve markt zijn heil ergens anders te zoeken. BBB-politica Caroline van der Plas maakt zich flink wat zorgen over de langzame verdwijning van de maakindustrie in Nederland. De industrie wordt weggejaagd uit Nederland, waardoor we afhankelijk worden van het buitenland. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus Van der Plas.

Het is een zorgwekkende trend die al jaren aan de gang is: veel bedrijven verplaatsen liever naar een ander land om zo te ontsnappen aan de gigantische lappendeken van regelgeving in Nederland. Signify, vroeger bekend onder naam Philips Lighting, gaat nu ook ons land verlaten. Volgens Van der Plas een groot verlies:

Onze maakindustrie wordt langzaam maar zeker weggejaagd uit NL, door de vele extra regels. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. We maken ons straks compleet afhankelijk van het buitenland. Heb hier deze week nog over gesproken met @BiesheuvelHans van @OndernemendNL. https://t.co/s2HpJQmBfv — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 4, 2021

Terwijl Nederlandse bedrijven hun heil zoeken in het buitenland, waar ze niet altijd vastzitten aan betuttelende of verstikkende regelgeving, wordt Nederland hiermee steeds afhankelijker van andere landen. Onze maakindustrie verdwijnt, wat betekent dat wij steeds meer producten standaard uit het buitenland moeten halen.

Vaak genoeg moeten we hier ook nog eens diep voor in de buidel tasten én daarnaast zijn we zeer afhankelijk van onze internationale relaties. Als de EU, of haar lidstaten, botst met een bepaald land, waar wij bepaalde producten uit importeren, kan dat toekomstige leverproblemen opleveren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

BBB-leider Van der Plas heeft hier al eerder haar bezorgdheid over geuit, want dit geldt natuurlijk ook voor onze agrarische sector. Als de overheid bepaalde industrieën blijft belasten met een veelvoud aan regelgeving, besluiten bedrijven of personen uiteindelijk om er maar gewoon mee te kappen. Wat er natuurlijk voor zorgt, op de lange termijn, dat wij zelf niet genoeg produceren. Wanneer we in een economisch conflict dreigen te raken als EU-lidstaat kan dit flink wat schade veroorzaken. Een bepaalde mate van import zal altijd nodig blijven, maar het moet niet zo zijn dat we vrijwel alles gaan importeren vanuit het buitenland. Van der Plas maakt zich hier terecht zorgen over.