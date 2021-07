Breek: aangehouden verdachten moordaanslag Peter R. de Vries zijn een Pool en “een Rotterdammer”

Brekend nieuws rond Peter R. de Vries. De twee verdachten die gisteravond zijn klemgereden na de lafhartige moordaanslag op de zijn deels geïdentificeerd. Het zou gaan om “een Rotterdammer” (waar eigenlijk niets mee wordt gezegd) én om een Poolse man die woonachtig is in het Gelderse Maurik. De Rotterdammer is 21 jaar oud en heeft ook een adres in Tiel.

Peter R. de Vries werd gisteravond op brute wijze neergeschoten voor de televisiestudio van RTL Boulevard. Hoewel journalisten het meteen op zichzelf betrokken en eisten dat alle kritiek op journalisten nagenoeg verboden moest worden, had het er volgens vrijwel alle onafhankelijke waarnemers alle schijn van dat het een afrekening was in het zware criminele milieu.

De Vries heeft dan ook overhoop gelegen met meerdere zware criminelen, waaronder – met name – Willem Holleeder en Ridouan Taghi.

Volgens strafpleiter en Bekende Nederlander Oscar Hammerstein kon er gisteravond dan ook al geen twijfel over bestaan.

“We leven in een narcostaat,” schreef Hammerstein op Twitter. “Er is kennelijk niemand die het tij nog kan keren. Een gewetenloos monster zit achter de aanslag. Wij kennen zijn naam: Taghi. Hopen dat Peter R. de Vries het overleeft.

De komende tijd zal ongetwijfeld meer naar buiten komen over de mannen achter deze brute moordaanslag – en over het motief erachter. Want dat een Pool samen met een “21-jarige man uit Rotterdam” besluit om De Vries naar het hiernamaals te jagen omdat hij onlangs iets vervelends zei op tv is natuurlijk vrij klein. De idee dat het om een afrekening gaat uit het criminele circuit wordt zo alleen maar meer gevoed, hoewel dat natuurlijk nog niet bewezen is.

Nóg niet.

Overigens is het wel interessant dat de Pool een “Pool” genoemd wordt, maar dat er geen specifieke informatie wordt gegeven over “de Rotterdammer.” Wat is zijn etniciteit? Autochtoon, allochtoon? Want er ging een signalement uit van een jongeman met een licht getinte huidskleur. Zoals GeenStijl stelt, dat zal de Pool niet zijn geweest, toch? Wat is zijn achtergrond? Hebben de heren een geschiedenis in de criminaliteit? Of waren ze tot deze aanslag brave burgers die nog geen snelheidsboete op hun naam hadden staan?

Hoe dan ook, de komende dagen gaan we vrijwel zeker ontdekken dat er écht aan de hand is, wie hier achter zitten, waarom deze mannen tot dit vreselijke misdrijf zijn gekomen, en waarom De Vries op zo’n verschrikkelijke manier is neergeschoten.