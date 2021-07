Buitenlandse media prijzen “nationale God” Max Verstappen: “Er staat geen maat op hem”

De Nederlandse media hebben buitengewoon positief gereageerd op de overwinning van Max Verstappen gisteren op het circuit van Oostenrijk. De jonge Nederlandse coureur reed vanaf de eerste seconde aan kop, stond die positie niet meer af, en reed onbedreigd naar de finish. Daarbij maakte hij geen fouten, en zette hij ook nog even de snelste rondetijd van de race neer, wat hem één punt extra opleverde.

Maar Nederlandse media zijn niet de enigen die positief hebben reageerden. Datzelfde geldt voor buitenlandse media. Ook zij prijzen de prestaties van Verstappen dit seizoen.

“Max Verstappen schittert op de Red Bull Ring,” aldus L’Équippe (via De Telegraaf). “De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kon niet reageren op de verpletterende dominantie van Verstappen en zag hem aan de horizon verdwijnen.”

“Met een keizerlijk optreden leidde de Nederlander van start tot finish en zorgde hij voor een doorbraak in het kampioenschap. De reactie van Hamilton en Mercedes zal over twee weken op Silverstone ongelofelijk sterk moeten zijn om Verstappen uit zijn ongekende flow te kunnen halen,” voegt AutoHebdo daar aan toe.

“De supporters in Nederland werden vorige maand nog verraden door de voetballers van Oranje, maar hebben in SuperMax een nieuwe nationale God,” reageert het Italiaanse Corriere della Sera. Want zijn statistieken zijn, zegt de krant, indrukwekkend. 23 jaar oud, maar al 15 zeges, 50 podiumplaatsen. Ter vergelijking, “Hamilton had op die leeftijd 21 keer een podiumplek, legende Michael Schumacher zelfs maar 7.”