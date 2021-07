Caroline van der Plas (BBB): ‘Of ik door heb dat boeren worden weggejaagd? Ja! Heb er zelfs een partij om opgericht!’

Op Twitter heeft Caroline van der Plas heel publiekelijk gereageerd op het zoveelste nieuws dat boeren het werken en leven onmogelijk wordt gemaakt in ons land. Ja, zegt Van der Plas, ze weet dat boeren op zo’n afschuwelijke manier behandeld worden in Nederland. Dat beseft ze al 17 jaar!

Heel veel rechtse Nederlanders begrijpen pas sinds een jaar of twee dat de politiek de aanval heeft ingezet op onze trotse Nederlandse boeren. Dat werd vandaag maar weer eens bevestigd door een nieuw advies van het PLB. Daarin staat heel duidelijk dat, als de Nederlandse staat vasthoudt aan de strengere stikstofregels, duizenden boeren Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant zullen moeten verlaten omdat dat zogenaamd “stikstofgevoelige” provincies zijn.

Veel mensen zijn hier boos over. Op Twitter vragen ze BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas of ze dit wel door heeft, en wat ze daar natuurlijk aan denkt te doen.

“Veel gestelde vraag aan mij: Of ik wel door heb dat boeren worden weggejaagd uit Nederland,” aldus Van der Plas. “Ehm… Ja. Al een jaar 17. Heb zelfs (mede hierom) een politieke partij opgericht.

Vervolgens vraagt een andere twitteraar haar: “Sinds je een politieke partij hebt opgericht lijkt het wel of ze de Boeren nog veel harder en meer dwingend wegjaren uit Nederland. Versnellen ze hun agenda, of komt het gewoon omdat we een Linkse Slaapkamer hebben die de Boeren nu definitief wil vernietigen?”

Nou, antwoordt Van der Plas daar op, “die agenda loopt al een tijdje. Nu wordt er geformeerd en dan komt er weer rapport na rapport.” Het is, stelt ze, allemaal “politieke beïnvloeding.”

Ja, de Nederlandse boer vecht echt voor zijn bestaan. Een jaar of twee geleden kon je dat met wat goede wil nog “overdreven” noemen, maar onderhand moet toch echt iedereen beter weten.

