Column Paul Cliteur: Wie zich het verleden niet herinnert

Oké, ik geef toe, het is een wat versleten citaat. Maar ik geef het toch. Open deuren zijn er om ingetrapt te worden. En Binsenwahrheiten blijven wel waar. Dit is het, het citaat van die aristocratische Spaans-Amerikaanse filosoof George Santayana (1863-1952):

“Those who do not remember the past are condemned to repeat it”

Ergens heb ik het gevoel dat dit citaat belangrijk is in relatie tot een uitspraak die ik opteken uit de mond van Dirk van der Blom in zijn mooie bijdrage aan Tegen de tribalisering:

“Na de anschluss, de annexatie van Oostenrijk in 1938 door nazi-Duitsland, liep het blinde vertrouwen op een langdurige vreedzame toekomst ook hier sterk terug. De Nederlandse pers werd daarom opgedragen zich uiterst terughoudend op te stellen inzake de berichtgeving over de agressieve expansiedrift van het Derde Rijk. Het journaille volgde heel lang onderdanig deze richtlijnen van de overheid die voor door de radio-omroepen al sinds 1933 van kracht waren” (p. 75)