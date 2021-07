Column Wybren van Haga: Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 gebaseerd op angstporno, heel snel schrappen dus!

Vanmiddag staat, in een wetgevingsoverleg, de behandeling van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 op de agenda van Tweede Kamer. Toen deze “spoedwet” werd aangenomen door de Tweede Kamer dachten velen nog dat er sprake was van een noodtoestand. De overheid moest een wettelijk middel krijgen omdat mensen anders met honderdduizenden tegelijk dood zouden gaan aan corona. Angstporno uit andere landen met beelden van massagraven domineerden het NOS journaal en Nederland werd zorgvuldig een angstpsychose in-gemanipuleerd.

Het coronavirus werd door minister de Jonge gepersonaliseerd, en het was een grote vijand die op ons loerde en ons elk moment kon aanvallen. Corona was volgens deze minister vergelijkbaar met Ebola en SARS en hij zou ons daar wel even tegen beschermen. Volkomen ten onrechte werd COVID-19 in groep A geplaatst van zeer gevaarlijke ziektes en het is stuitend dat deze minister in antwoord op mijn vraag waarom COVID-19 een A-ziekte is dat dat zo is omdat COVID-19 op de A-lijst staat. Een belachelijke cirkelredenatie.

Deze minister wist ook al meteen dat het “vaccin” de heilige graal was en iedere andere oplossing in de vorm van medicijnen zoals hydroxychloroquine, Ivermectine en Remdesivir werden onmiddellijk door deze alwetende bestuurder geboycot. En ook andere oplossingen zoals goede ventilatie en klimaatbehandeling werd compleet genegeerd. Sterker nog, alle statistieken werden volkomen verkeerd geïnterpreteerd want al snel bleek dat corona absoluut niet vergelijkbaar was met Ebola en al snel werd de IFR door de WHO bijgesteld naar 0,23% en later zelfs naar 0,15%.Er overleden nauwelijks mensen onder de 60 jaar en jongeren onder de 30 jaar merken überhaupt niets van corona. Maar deze minister had ook een wettelijke grondslag nodig om het Nederlandse volk vergaande maatregelen op te kunnen leggen en die vond hij in de vorm van deze spoedwet.

En hierdoor heeft het kabinet onze grondrechten af kunnen nemen.

We mochten niet meer demonstreren. We mochten niet meer bij elkaar op bezoek. We kregen een avondklok. We moesten verplicht ziekmakende mondkapjes gaan dragen. We leefden plotseling in een politiestaat waarbij de politie binnendrong om verjaardagsfeestjes uiteen te slaan. We kregen een 1,5 metersamenleving waardoor de horeca op de fles ging. We belandden in een catastrofale lockdown waardoor de economie voor honderden miljarden schade is toegebracht. We besloten kankerpatiënten en andere zieken niet meer te behandelen omdat coronapatiënten voorgingen. We besloten studenten een jaar in eenzaamheid op te sluiten door de scholen en universiteiten te sluiten. We besloten tot een indirecte vaccinatieplicht omdat het praktisch onmogelijk is gemaakt om te reizen, te werken, of naar een festival te gaan zonder vaccinatie. En nu wordt er zelfs druk uitgeoefend om onze kinderen te vaccineren. Kortom, de schade die dit kabinet heeft berokkend is niet te overzien.

Parlementaire enquête

Het coronadossier is rijp voor een parlementaire enquête om de waarheid boven tafel te krijgen en de daders te straffen voor wat zij gedaan hebben. Door deze spoedwet kreeg het kabinet bijna absolute macht. Parlement en gemeenteraad werden praktisch buitenspel

gezet. Sterker nog, kritische volksvertegenwoordigers werden uitgekafferd in de plenaire zaal, ze worden verwijderd op LinkedIn en op YouTube wordt content verwijderd. De discussie over corona is mede door deze minister gepolariseerd en dat neem ik hem bijzonder kwalijk.

Vrijheid, democratie, privacy: al onze fundamentele belangen werden met de Coronawet ondergeschikt aan de gezondheid en op geen enkele manier werd dat met feiten ondersteund. Deze spoedwet moet zo spoedig mogelijk van tafelen wel om de volgende redenen:

Ten eerste mag het inperken van grondrechten slechts in noodsituaties, voor korte tijd, en alléén als er geen alternatieven zijn en het algemeen belang duidelijk is aangeven.

Daarvan was hier geen sprake.

Ten tweede moet de doelstelling van een wet helder, concreet en meetbaar zijn. Het doel van de Coronawet is onduidelijk. Wiens gezondheid dient de wet? Is het doel om voldoende capaciteit te houden in de gezondheidszorg? In elk geval zijn de belangen van kankerpatiënten en mensen met hartproblemen niet meegenomen. Om maar niet te spreken over de belangen van ondernemers. Ten derde moet er ook tijdens de looptijd van een wet parlementaire controle blijven, zeker als de grondwet in het geding is.

De minister wil de huidige voorhangprocedure, op basis van artikel VIII, vierde lid, van deze spoedwet, van tafel vegen om de Spoedwet makkelijk zonder voorafgaande parlementaire inbreng te kunnen verlengen.Het wetsvoorstel schrapt de voorhangprocedure in zijn geheel, en de enige macht die beide kamers hebben, is om het achteraf goed te keuren. En pas nadat de verlenging is aangekondigd in het Staatsblad. Wat een democratisch gedrocht! De wijziging die de Minister voorstelt op de spoedwet die nu nog een voorhangprocedure kent, zodat vóóraf het ontwerp aan het parlement wordt voorgelegd, wil hij schrappen maar ook het vereiste advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State wordt gemakshalve en tegen de grondwettelijke traditie in aan de kant geschoven. Alsof het niks is!

Omdat de einddatum van een verlenging steeds in zicht is (1 maart, 1 juni, 1 september), kunnen discussies makkelijk vóóraf plaatsvinden, kan er gedebatteerd worden en geamendeerd en de nodige proportionele afweging plaatsvinden, zeker aangezien het een spoedwet betreft in een ‘crisissituatie’ waarbij tal van grondrechten van burgers geschonden worden, is dit niet alleen noodzakelijk maar essentieel voor de werking van onze rechtsstaat. Dit is levensgevaarlijk aangezien het begrip “crisis” steeds een andere inhoud krijgt. Deze minister wil dat de beide kamers simpelweg de duim omhoog of omlaag doen, een grove schending van onze parlementaire democratie.

Conclusie

Wat ons betreft was er überhaupt geen spoedwet nodig, simpelweg omdat corona een IFR heeft van 0,15% en dus vergelijkbaar is met een zware griep. Ouderen en kwetsbaren moeten inderdaad oppassen en als je ziek wordt moet je thuisblijven. Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ze blijven sporten en niet te dik worden. Bovendien kun je via goede ventilatie ook nog eens voorkomen dat je griep of corona krijgt. En als je ziek wordt zijn er allerlei antivirale middelen zoals Ivermectine waarmee je de ziekte goed kunt behandelen. Maar al die dystopische zotheid is achteraf volslagen belachelijk gebleken en we hebben dus geen spoedwet nodig om de overheid nog meer macht te geven. En daarom hebben we ook geen verlenging daarvan nodig en al helemaal geen wetswijziging die deze zonder voorafgaande formele parlementaire inbreng kan verlengen. Wij verzetten ons tegen deze wetswijziging, sterker nog wij hebben al eerder in een motie gevraagd om een verzwaarde voorhangprocedure. alhoewel het beter is de hele spoedwet te torpederen aangezien de basis hiervan ontbreekt: Covid-19 is onterecht en kunstmatig op de lijst van A-ziektes gekomen en dit had nooit mogen gebeuren.

Wybren van Haga is fractievoorzitter bij Belang van Nederland