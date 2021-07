Commerciële afnemers coronatesten door D66-Kamerlid beschuldigd van oplichting

Commerciële afnemers van coronatesten hebben een lucratief businessmodel ontdekt. Zij kregen de opdracht om snel de uitslag van door de overheid betaalde PCR-testen te verstrekken, maar halen de deadline niet. Als een klant de uitslag sneller wil, dan wordt hem aangeraden een commerciële test te doen. Het bedrijf verdient op deze manier twee keer. D66-Kamerlid Paternotte heeft demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) om opheldering gevraagd.

Volgens Paternotte ruikt het naar oplichting, en die gedachte is helemaal niet zo gek. Wie op vakantie wil heeft er belang bij om snel de testuitslag te krijgen. Daarom heeft de overheid aanbestedingen gedaan bij diverse testbedrijven.

De uitslag van een sneltest moet binnen drie uur na afname binnen zijn, van een PCR-test binnen 24 uur. Die termijnen worden geregeld overschreden. En wat kun je als klant dan doen? Zelf flink betalen voor een commerciële test, of afwachten en hopen dat je testuitslag alsnog op tijd komt. De klant zit op zo’n moment dus flink in de knel.

Testbedrijven Covidia en Spoedtest BV maken zich volgens De Telegraaf schuldig aan dit soort praktijken, waarbij ze dus zowel de overheid als de klant tegelijkertijd naaien. “Moeten we testbedrijven nog wel betalen die bewust voorrang geven aan klanten waaraan ze dubbel verdienen?” vraagt Paternotte zich af.

Nee, dat moeten we niet. Als zij de gemaakte afspraken niet na kunnen komen, dan krijgen de overheid en de klant niet de dienst waarvoor is betaald, zo simpel is het.

Die testbedrijven zouden een deel van de aanbesteding terug moeten storten en de gedupeerde klanten moeten compenseren. In het vervolg zouden ze de klant vooraf moeten laten weten of ze de druk aankunnen, zodat die ook weer waar hij aan toe is en zo zelf een weloverwogen keuze kan maken. Hugo de Jonge moet hier gewoon keihard tegen optreden, want het is inderdaad pure oplichterij.