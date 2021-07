Corona in optocht: regio’s flink opgeschaald, 10 naar ernstig, 2 naar “zeer ernstig”

De risiconiveau’s zijn behoorlijk opgeschaald in verband met de verspreiding van het coronavirus. Twee regio’s worden nu als “zeer ernstig” ingedeeld, terwijl 10 regio’s “ernstig” worden genoemd. Dan zijn er ook nog eens 13 regio’s die “waakzaam” zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer legt de grootste faalhaas die zich ooit minister van Volksgezondheid heeft mogen noemen, Hugo de Jonge, uit dat het kabinet hiertoe besloten heeft. Daarbij vermeldt hij echter niet om welke regio’s het precies gaat. Want dat is blijkbaar informatie die hij niet als relevant beschouwt. Je zou erom lachen als het niet zo achterlijk was.

Op het zogenaamde “coronadashboard” staan er nog wat andere cijfers, maar die zijn achter de schermen dus al veranderd. Want het coronavirus grijpt snel om zich heen.

De risiconiveaus worden bepaald op basis van het aantal positieve testresultaten én het aantal ziekenhuisopnames. Het goede nieuws is dat die laatsten laag blijven. Dat komt ongetwijfeld doordat een groot deel van de besmette personen jong zijn. Het is bekend dat jongeren minder te vrezen hebben dan ouderen.

Wat dit allemaal inhoudt? We hebben met een enorme clusterjeweetwel te maken van het kabinet. De Jonge sprong heel blij voor de camera’s, nog maar een week of wat geleden, om jongeren te vertellen dat ze zich moesten laten vaccineren, zodat ze daarna feest konden vieren. “Dansen met Janssen,” noemde hij dat, waarbij hij even vergat te vermelden dat het vaccin pas na een week of twee daadwerkelijk goed effectief is.

Combineer dat soort oproepen met het massale “testen voor toegang,” waardoor enorme aantallen mensen zich hebben laten testen, en het is nogal wiedes dat het aantal positieve testresultaten toeneemt – wat dan weer reden is voor het kabinet om de risiconiveau’s omhoog bij te stellen.

Belachelijk, natuurlijk. Want die positieve testresultaten zeggen niet zoveel. Waar het om zou moeten gaan is dat we de druk op de zorg verminderen. Nou, wat die druk betreft zit het nog altijd goed. Er zijn niet enorm veel IC-opnames en ook geen gewone ziekenhuisopnames, wat ongetwijfeld komt doordat a) de meeste ouderen gevaccineerd zijn en b) de meeste besmettingen nu plaatsvinden onder gezonde jongeren.

Dus, het opschalen van de risiconiveau’s is helemaal niet nuttig. De niveau’s pas je aan als de volksgezondheid daadwerkelijk in de problemen komt. Daar is op dit moment eigenlijk gewoon geen sprake van gezien het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Vrijheid eerst!