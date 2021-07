Coronamaatregelen verscherpt: ‘Horeca moeten om 00:00 uur dicht, strenge regels meerdaagse evenementen’

RTL Nieuws is erin geslaagd beslag te leggen op enkele maatregelen die het kabinet vandaag gaat aankondigen in verband met de “toegenomen” besmettingscijfers. De horeca is zoals steeds het eerste doelwit: café’s en dergelijke zullen vanaf 00:00 de deuren moeten sluiten.

“Ook wil het kabinet dat er een einde komt aan het testen voor toegang in de horeca, discotheken en bij festivals,” aldus RTL. “Alleen bij zogenoemde ‘geplaceerde evenementen,’ waarbij mensen dus op hun plek zitten, zou testen voor toegang nog mogen.”

Bij evenementen in de buitenlucht mogen maximaal 1.000 mensen aanwezig zijn. Binnen is de limiet 500.

Volgens het kabinet zijn deze maatregelen “noodzakelijk” om te voorkomen dat Nederland “donkerrood” gaat kleuren op de “vakantiekaart,” waardoor het ofwel heel lastig wordt voor Nederlanders om naar het buitenland te reizen, of zelfs onmogelijk.

Hoewel het kabinet zich “zorgen” zegt te maken over de “toegenomen besmettingscijfers” zeggen critici van het kabinetsbeleid dat a) de besmettingen vooral onder jongeren plaatsvindt en daarom niet gevaarlijk is wat betreft de druk op de zorg en b) dat de ‘hoge besmettingen’ verband houden met het massale testen dat nu overal gebeurt.