De gevolgen van psychologische oorlogsvoering: met je ecodepressie naar de klimaatpsycholoog

Het is ongekend wat de mensheid de afgelopen jaren is aangedaan. Tegenwoordig hebben we het vooral over corona, natuurlijk, maar dat is niet het enige onderwerp waarmee we bewust worden bang gemaakt door de boven-ons-gestelden. Wat te denken van het klimaat? Het is nu al zo erg dat er daadwerkelijk mensen zijn met een “ecodepressie” en die zich dan laten behandelen door een “klimaatpsycholoog.”

Als je wilt weten hoe misdadig het is wat de mensen wordt aangedaan met betrekking tot klimaatverandering, dan hoef je alleen maar even dit dystopische verhaal te lezen op de website van de Volkskrant. Het onderwerp? Mensen die zo gebukt gaan onder de niet-bestaande klimaatcrisis – en die daar zo angstig en depressief van worden – dat hun dagelijkse leven eronder lijdt. Hierdoor moeten ze in therapie… en dat kunnen ze tegenwoordig doen bij… een klimaatpsycholoog.

Nee dat is geen grap.

“Ik was pas bevallen van mijn tweede kind toen de urgentie van het probleem keihard bij me binnenkwam’, zegt Anne Roosendaal (30, arts) tegen de krant. ‘Toen dacht ik: wacht eens even, de klimaatverandering zal niet alleen een ramp zijn voor de toekomst van mijn kinderen, die ramp voltrekt zich nú.”

“Er zijn dagen dat ik er vreselijk somber en moedeloos van word en altijd sluimert er een gevoel van chronische stress. Het lastige is dat het bijna onmogelijk is met deze angst om te gaan. Bij andere angsten zal een psycholoog je aanraden om je gedachten uit te dagen, om jezelf af te vragen: hoe reëel is de kans dat anderen me uitlachen, bij bijvoorbeeld een sociale fobie. Maar deze angst ís reëel, dat blijkt nu wel. Dat is juist zo wanhopig makend.”

Nee gek, die angst is niet reëel. Het is nep-angst. Het is een angst die jou is aangepraat door ronduit dictatoriale politici (die klimaat een geweldige manier vinden om de staatsmacht te vergroten) en door radicaal-linkse journalisten (die klimaat een geweldige manier vinden om hun socialistische heilstaat te creëren). De idee dat “de overstromingen in Limburg door klimaatverandering komen” is compleet gestoord.

Maar goed, dat ziet zo’n vrouw dus niet. En nee, ze staat niet alleen. Goddank zijn er niet heel veel “ecodepressievelingen” in Nederland, maar ze zijn er wél. Uit eigen omgeving weet ik dat dit zeker onder jongeren (lees: kinderen!) speelt. Misschien dat ze niet daadwerkelijk “depressief” zijn, maar het zit ze wel degelijk enorm dwars en ze zijn wel echt bang. Doodsbang zelfs.

Niet omdat de wereld daadwerkelijk vergaat of iets dergelijks, maar omdat ze dag in, dag uit geconfronteerd worden met misselijkmakende “end of times” propaganda van de media en politici.

Natuurlijk, we kunnen lachen om mevrouw de arts die helemaal doorgedraaid is. Maar er is niets grappigs aan. Eigenlijk is het heel zielig, en vanuit de propagandisten die mensen dit aandoen is het niets meer of minder dan misdadig.