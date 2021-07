Een kleine overwinning! Eerste motie FvD-Kamerlid Freek Jansen aangenomen

FvD-Kamerlid Freek Jansen heeft deze week een kleine overwinning geboekt voor starters op de woningmarkt. Hij diende een motie in die de regering verzoekt om de effecten van het verder verlagen van de wegingsfactor van studieschuld op de leencapaciteit te onderzoeken. Het doel van FvD is om studieschuld niet of minder zwaar mee te laten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

Freek Jansen zal wel trots zijn, want de motie is met een ruime meerderheid van 135 stemmen aangenomen.

Het doel van de motie is uiteindelijk om starters meer mogelijkheden te geven op de woningmarkt. Als de studieschuld niet (of minder zwaar) mee wordt gewogen bij het vaststellen de maximale hypotheek, dan zou men in principe meer kunnen lenen dan nu is toegestaan.

🥳 Deze week werd de eerste motie van Freek Jansen aangenomen! Een belangrijke stap om te zorgen dat starters makkelijker een huis kunnen kopen. Wij willen niet dat studieschuld meetelt bij het krijgen van een hypotheek. Freek Jansen blijft zich in dit dossier vastbijten! ⤵️ pic.twitter.com/lbeOtjnbRZ — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 10, 2021

De motie (hier te lezen (.pdf)) spreekt alleen van het aanzetten tot onderzoek van deze maatregel, en wijst op het feit dat de minister van Financiën de wegingsfactor al eens eerder heeft verlaagd. Daarbij is het trouwens wel opvallend dat de SP, die toch ook graag wat aan de woningmarkt wil doen, tegen deze motie heeft gestemd. En BIJ1, die er nogal eens van verdacht worden om niet mee te gaan met PVV- en FvD-moties, juist vóór heeft gestemd.

Het is prima om dit te laten onderzoeken, maar het is de vraag of dit wel de goede weg is. Want stel dat FvD het voor elkaar krijgt om de studieschuld niet meer mee te laten wegen, dan is het waarschijnlijke effect dat alle starters meer kapitaal kunnen krijgen om elkaar mee te overbieden. Wat je dan krijgt is dat de huizenprijzen nóg verder op worden gedreven.

De heren van FvD zullen vast nog meer maatregelen willen onderzoeken als ze echt iets aan de situatie op de woningmarkt willen doen, maar dit is wel alvast een mooi begin.