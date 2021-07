Filmpje! ‘Er is weinig verzet tegen coronamaatregelen omdat we sneaky zijn’

Waarom is er zo weinig verzet in Nederland tegen de doorgeslagen en ronduit dictatoriale coronamaateregelen van het kabinet? Nou, Marianne Zwagerman en haar crew hebben wel een idee: Nederlanders zijn gewoon sneaky tot op het bot. We zeggen dat we ons aan de maatregelen houden, maar als de journalisten zich omdraaien doen we lekker wat we willen.

In andere landen zijn er grote protestacties tegen de coronamaatregelen. En dan niet één keer onder het motto, ‘we moeten ons toch een keer uitspreken,’ maar écht. Steeds weer. Wekelijks. In sommige landen zelfs dagelijks.

Maar niet in Nederland. Nee. Nederlanders laten het allemaal gebeuren. We krijgen een test- en vaccinatiesamenleving, en niemand lijkt zich er druk om te maken. Ja, er zijn af en toe wat protesten, maar het aantal mensen dat daarbij komt opdagen is nogal beperkt – hoewel elke demonstrant er natuurlijk eentje is.

Hoe kan dat?

Nou, Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen hebben wel een verklaring. Volgens de twee podcastmakers zijn Nederlanders gewoon heel erg sneaky. Oftewel: stiekem. We zeggen namelijk dat we ons aan de maatregelen houden als ons gevraagd wordt of we dat inderdaad doen, maar als journalisten niet meekijken doen wat we willen.

Waarom is er in Nederland zo weinig verzet tegen de coronamaatregelen?

Omdat Nederlanders sneaky zijn.

Ze doen allemaal alsof ze zich aan de regels houden, maar iedereen liegt.

Ja, jullie ook Tweede Kamer leden. @rickvanv en ik zagen het zelf.#opznkop https://t.co/Zyw8luqydu pic.twitter.com/W2Rxbz2pt0 — Marianne Zwagerman (@mariannezw) July 20, 2021

Misschien wel het meest opvallende hieraan is, aldus Zwagerman, dat dit ook geldt voor politici. Want toen zij onlangs naar Den Haag ging zag ze dat politici heel dicht op elkaar zaten, elkaar aanraakten, en ga zo maar door. Maar de volgende dag zag ze foto’s van het ontruimen van de Eerste Kamer en, zie, opeens hielden al die politici die elkaar de dag ervoor in de armen waren gevallen netjes anderhalve meter afstand.

Je kunt hier om grinniken, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Want diezelfde politici jagen het gewone klootjesvolk wel degelijk dagelijks keihard angst aan. Je hebt hele horden mensen die de deur nauwelijks meer uit durven, terwijl diezelfde politici doen en laten wat ze willen omdat ze begrijpen dat Covid-19 voor hen niet zo’n heel groot risico vormt.