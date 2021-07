Filmpje! Niet één kartelpartij kwam opdagen bij debat over de A-status van corona: maar FVD’er Van Meijeren gaf GEWELDIGE speech

Donderdag vond er het belangrijkste debat plaats in maanden, in de Tweede Kamer. Het onderwerp: de A-status van het coronavirus, welke de basis vormt voor álle vergaande, ronduit dictatoriale maatregelen die het kabinet heft genomen hoegenaamd om ‘de bevolking te beschermen’ tegen het Chinese killervirus. Maar wat schetst de verbazing? Geen enkele kartelpartij kwam opdagen. Sterker nog alleen FVD, BBB, en de PVV waren aanwezig. Álle andere partijen en ‘groepen’ hadden blijkbaar iets beters te doen dan hierover debatteren.

Wat er gisteren gebeurde in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is woest makend. Er zou daar namelijk een debat plaatsvinden over het feit het kabinet het coronavirus een zogenaamde “A-status” had meegegeven. Die status wordt gegeven aan de gevaarlijkste ziektes die bestaan. Ebola is bijvoorbeeld een A-ziekte. Niet zo gek, want het sterftecijfer bij dat virus is ongeveer 50%, wat inhoudt dat als 100 mensen de ziekte krijgen, 50 eraan overlijden. Corona heeft dus dezelfde status, wat gezien het sterftecijfer van ergens rond de 0,23% nogal merkwaardig is.

Doordat het die status toegekend heeft gekregen – overigens nog niet officieel, maar alleen als noodverziening. Een ziekte kan namelijk echt officieel als A-ziekte worden aangemerkt via een wet… wat dan ook de reden is dat hier gisteren over ‘gedebatteerd’ werd – kon het kabinet allemaal maatregelen nemen en opleggen aan de bevolking. Denk daarbij aan beroepsverboden, verplichte quarantaine en gedwongen isolatie. Deze maatregelen schenden overduidelijk de grondrechten, maar de idee is dat die schending verdedigbaar is als er een vreselijke ziekte is die zich in rap tempo onder de bevolking verspreidt en er voor zorgt dat burgers bij bosjes neervallen.

Corona leek ook zo’n extreem gevaarlijke ziekte te zijn. Het was onbekend. Er deden spookverhalen de rondte. Beelden uit China lieten zien hoe mensen midden op straat plotseling instorten, en vervolgens opgeschoond werden door in speciale pakken geklede functionarissen van de overheid.

Het was doodeng. En als zodanig was het niet zo gek dat het kabinet corona initieel snel een A-ziekte noemde, zodat er hard en snel kon worden ingegrepen.

Maar nu weten we dat dit allemaal toch nogal overtrokken was. Ja, corona heeft veel slachtoffers gemaakt, maar het virus vergelijken met ebola is waanzin.

Daarom zou er gisteren een debat zijn over die categorie; of die wel klopte toen het kabinet het coronavirus vorig jaar een ziekte noemde en of die categorisering via een officiële wet wel te verdedigen is. Het was een bijzonder belangrijk debat, want als de Tweede Kamer tot de conclusie zou komen dat het niet een A-status verdient, welnu, dan zou de wettelijke onderbouwing van heel veel maatregelen opeens verdwijnen.

Maar gebeurde er bij het debat?

Er kwamen uiteindelijk maar drie partijen opdagen: Forum voor Democratie, de BoerBurgerBeweging én de PVV. Álle andere partijen – stuk voor stuk van het partijkartel natuurlijk – lieten verstek gaan.

Op dit moment is het belangrijkste coronadebat tot nu bezig. Over de A-status van corona. Als de Kamer tegen stemt, vervallen PER DIRECT alle maatregelen. Bijna alle partijen zijn afwezig, alleen #FVD, PVV en BBB nemen deel aan dit debat. Schandalig! pic.twitter.com/wNGnVQICUq — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 1, 2021

Een schande, natuurlijk. Want dit is een onderwerp dat goed besproken moet worden met elkaar. Zélfs als je vindt dat de A-status nog te verdedigen is moet dit onderwerp hoog aan je lijstje van prioriteiten staan. Je moet als parlement de regering immers goed controleren – en dus opletten dat dit soort categoriseringen correct blijven.

Het enige goede nieuws? Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie gaf een geweldige, zelfs historische, speech. Hij sprak maar liefst 30 minuten lang, en ontmantelde één voor één de argumenten van het kabinet, tot daar niets meer van over bleef.

Kijk zijn geweldige toespraak:

Kijk én deel. Want het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen dit soort toespraken zien – ja, ook als ze liever niet kijken omdat ze zo diep in hun angstpsychose zitten en dat ze wérkelijk denken dat het Chinese coronavirus eigenlijk Ebola 2.0 is in plaats van Griep 2.0.

