Geen spaargeld, toch in die gewenste auto rijden: zo kan het

We houden allemaal wel van een mooie auto. Lekker scheuren in een luxe of sportieve bolide is toch een van de mooie dingen van het leven. Alleen kunnen we ons die bolide niet allemaal veroorloven. Wat kun je doen om toch in jouw gewenste auto te kunnen rijden als je het spaargeld niet hebt om hem aan te schaffen?

Private lease

Wil je in jouw favoriete auto kunnen rijden zonder de auto te hoeven kopen? Dan kun je uitzoeken of het mogelijk is om jouw gewenste auto als leaseauto te krijgen. Leasen is immers al lang niet meer alleen voor bedrijven. Ook private lease voor particulieren is een mogelijkheid. Daar komen dezelfde voordelen bij kijken: je hoeft de auto niet te kopen, je hoeft zelf geen verzekering te regelen en nog apart te betalen, de wegenbelasting is inbegrepen, het onderhoud is inbegrepen en bij schade word je volledig ontzorgd. Aan het einde van je leasecontract kun je een andere auto kiezen of een nieuwere versie van de auto waar je al in gereden hebt. Daar staat tegenover dat je de ruimte moet hebben in je inkomen om het maandelijkse leasebedrag te kunnen betalen.

Afbetaling

Wil je toch graag eigenaar van die mooie auto worden? Dan kun je de auto op afbetaling kopen, zodat je de kosten van de aankoop kunt spreiden. Je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor de autoverzekering en het betalen van de motorrijtuigenbelasting. Ook moet je zelf voor het onderhoud zorgen en hier de kosten voor dragen. Let op: als je een auto op afbetaling koopt, wordt dit geregistreerd als een lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Dat betekent dat de afbetaling in de weg kan zitten bij toekomstige leningen of kredieten.

Huren

Wil je eigenlijk maar een keer even kunnen rijden in die droomauto? Dan kun je hem natuurlijk ook gewoon voor een korte periode huren. Een auto huren is relatief duur en dus geen goede keuze wanneer je hem voor langere tijd tot je beschikking wilt kunnen hebben. Wil je de auto voor een aantal weken kunnen gebruiken, dan is het verstandig om uit te zoeken of er ook een aanbieder is die shortlease van deze auto mogelijk maakt. Mogelijk ben je dan goedkoper uit dan wanneer je de auto voor een aantal weken moet huren.

\Waar een wil is, is een weg dus. Is jouw wens groot genoeg om in die gedroomde auto te rijden, overweeg dan bovenstaande mogelijkheden eens.