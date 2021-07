Geert Wilders: “Nederland is vernield. Door het tuig van de narco-maffia en wegkijkende politici”

Op Twitter is Geert Wilders even helemaal losgegaan op de MocroMaffia én “wegkijkende politici” die ervoor hebben gezorgd dat Nederland in weinig meer dan een corrupte narcostaat veranderd is. “We moeten ons land terugveroveren!” schrijft hij vervolgens.

“Nederland is vernield,” schrijft Geert Wilders op Twitter, ongetwijfeld deels in reactie op de brute liquidatiepoging op Peter R. de Vries. “Door het tuig [van de] narco-maffia en wegkijkende politici, door open grenzen en islamisering.”

Maar hij was nog niet klaar. Want er zijn nog veel meer mensen schuldig aan de teloorgang van ons eens mooie land, aldus de PVV-leider. “… Door liegende politici als Rutte en terreurfinancierders als Kaag, door de corrupte rechterlijke macht en de ondemocratische EU.”

Zijn conclusie liegt er niet om. De enige manier om het land op de rails te krijgen is door het te “terugveroveren” op al die lieden en organisaties.

Nederland is vernield. Door het tuig vd narco-maffia en wegkijkende politici, door open grenzen en islamisering, door liegende politici als Rutte en terreurfinancierders als Kaag, door de corrupte rechterlijke macht en de ondemocratische EU. We moeten ons land terugveroveren! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 8, 2021

Hier is natuurlijk geen woord te veel van gezegd. De manier waarop al deze mensen Nederland kapot hebben gemaakt is… ongelooflijk. Maar de lijst is tegelijkertijd nog veel langer ook. Want wat vinden we van de Woke- en BLM-gekken die de jeugd én ook volwassenen dagelijks proberen te indoctrineren met hun zelfhaat-doctrine? Want daar lopen er nogal wat van rond in Nederland, en niet alleen in de politiek.

Maar goed, op Twitter is het aantal karakters dat je mag gebruiken natuurlijk beperkt. Dat in aanmerking genomen is het lijstje van Wilders nog behoorlijk indrukwekkend!