Gommers ziet de herfst rooskleurig in: ‘We verwachten niet dat we door Deltavariant weer in een lockdown moeten’

De afgelopen dagen wordt er het één en ander gezegd over de zogenaamde ‘Deltavariant’ van het coronavirus. Die zou in opkomst zijn. Nou, zegt IC-arts Diederik Gommers, dat is inderdaad vervelend. Maar hij heeft goed nieuws voor Nederland: hij gelooft niet dat het noodzakelijk zal blijken om in een nieuwe lockdown te gaan. Niet vanwege deze variant tenminste.

“Op dit moment verwachten we niet dat de ziekenhuizen overlopen en dat we weer in een lockdown moeten,” aldus Gommers in zijn eigen podcast bij BNR. “We denken dat we het kunnen controleren.”

Er zitten volgens hem wel een paar haken en ogen aan de situatie zoals die is. Want hoewel een nieuwe lockdown niet voor de hand ligt is het nog wel de vraag hoe lang “vaccins” eigenlijk bescherming bieden tegen het virus. Dat kan heel lang zijn, maar het kan ook korter zijn dan we we zouden willen. “Dat gaan we in de gaten houden,” zegt Gommers dan ook, “misschien moeten de 70- en 80-jarigen een extra prik krijgen.”

“De vraag is vooral of mensen die besmet raken ernstig ziek worden. Onder ouderen is het percentage gevaccineerden boven de 80 procent,” zegt hij daarover.

Ja. Maar natuurlijk is dit allemaal niet meer dan logisch. Als we eind dit jaar wél in lockdown ‘moeten’, hoegenaamd omdat dit nodig is om de bevolking te beschermen, dan zou dat heel gek zijn (buiten het debat over of lockdowns eigenlijk wel werken, en of lockdowns het allemaal wel waard zijn). Want een heel groot deel van de bevolking is ondertussen gevaccineerd, en de vaccins zouden ook bescherming bieden tegen de Deltavariant.

Als dat opeens toch niet zo blijkt te zijn dan zullen heel veel mensen zich afvragen wat het nut eigenlijk was van dat grote vaccinatieproject. Bijna iedereen gevaccineerd, maar jongens, we moeten toch in lockdown omdat een klein deel van de bevolking niet gevaccineerd.

Volgens de voorstanders van het Grote Vaccinatieproject moest iedereen geloven omdat de vaccins ofwel beschermen tegen het virus dan wel ervoor zorgen dat mensen die ziek worden, minder ernstig zijn zijn. Hoe dan ook zou het gevolg dus moeten zijn: minder druk op de zorg.

Dus ja, het is nogal wiedes dat Gommers “verwacht” dat lockdowns niet “nodig” zijn. Het is alleen nog maar de vraag of de politiek ze ook onwenselijk beschouwt.

