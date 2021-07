‘Steeds meer gevaccineerden met corona’

De testsamenleving komt er… en gaat voorlopig niet meer weg. Iets anders kun je niet concluderen uit het nieuws dat steeds meer gevaccineerden toch “besmet” worden met het coronavirus.

Alle Nederlandse media zijn ineens open en eerlijk over het feit dat gevaccineerden alsnog besmet kunnen raken met het coronavirus. De Telegraaf bericht bijvoorbeeld dat dit het geval is en voegt voor de handigheid even toe dat dit betekent dat… niet schrikken!… het dus van het grootst mogelijke belang is dat ook gevaccineerden zich aan “de maatregelen” houden. Dan hebben we het dus over anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, al helemaal niet mensen zoenen, niet met te veel mensen bij elkaar komen, en ga zo maar door.

“Het is belangrijk dat zij zich nog aan de maatregelen houden en dus op afstand blijven. In deze periode, waarin nog veel besmettelijke mensen rondlopen, zou ik het helemaal geen gek idee vinden om op drukke plekken zoals in de supermarkt weer een mondkapjesplicht in te voeren,” aldus viroloog Bert Niesters.”En ik zou voorzichtig blijven met het toestaan van festivals en evenementen. We zijn er nog niet. Laten we eerst eens afwachten wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt waar ze alles nu hebben opengegooid.”

Ja. Voorzichtig blijven. Want dat mensen en bedrijven financieel geruïneerd worden, ach dat is niet zo erg. Nee, wat pas erg is, is dat mensen ziek worden. Dat gebeurde voor 2020 en corona namelijk nooit. Ik bedoel maar, denk eens terug aan die tijd. Zeg 2019. Kent u ook maar iemand die in dat jaar ziek werd, laat staan van een virus dat overgedragen kan worden van – niet schrikken – mens op mens?

Nee toch zeker?! Nou dan!

Het moge duidelijk zijn, dit is onderhand compleet gestoord aan het worden. Nu moeten gevaccineerden zich nog steeds aan de maatregelen houden omdat ze mogelijk “besmet” kunnen raken – terwijl dezelfde data de indruk geeft dat gevaccineerden die ziek worden minder ernstige symptomen hebben, en dus de druk op de zorg niet zo zeer verzwaren dat er ingegrepen moet worden.

Deze gekkigheid moet stoppen. Vandaag nog. Alle maatregelen moeten verdwijnen. Nederland moet weer vrij. Corona is een vervelend virus dat een vervelende ziekte kan veroorzaken, maar wat er nu gebeurt is veel gevaarlijker; er wordt een permanente test- en vaccinatiesamenleving opgetuigd die de overheid meer macht dan ooit geeft.