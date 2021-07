Hoge Raad handhaaft veroordeling Wilders

De veroordeling van PVV-leider Geert Wilders in het ‘minder-Marokkanen’-proces is definitief. Dat heeft de Hoge Raad zojuist besluiten. De Hoge Raad is van mening dat de PVV-politicus een groep mensen heeft beledigd op basis van hun ras.

Vandaag verscheen de zaak van Wilders voor de Hoge Raad, maar aan een eerder vonnis van vorig jaar september verandert niets. De Hoge Raad handhaaft de eerder gedane veroordeling. Volgens de voorzitter was er wel degelijk sprake van groepsbelediging en dat is nu eenmaal verboden in Nederland.

Geert Wilders kan niet meer in beroep tegen het oordeel van de Hoge Raad. Volgens Wilders was de rechtszaak vanaf het begin af aan al een politieke proces, maar ook de Hoge Raad was hier niet van overtuigd.