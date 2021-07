In Duitsland is vaccinatiesamenleving nu een feit: Toekomstige lockdowns gelden niet voor gevaccineerden

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft gezegd dat mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, niet meer in lockdown hoeven als het virus weer de kop opsteekt. Ook hebben zij dan meer vrijheden dan niet-gevaccineerden.

In Duitsland zijn de infectiecijfers relatief gunstig en ook daar zijn de meeste coronamaatregelen al versoepeld, maar er zijn zorgen over de opkomst van de Indiase ‘Delta’-variant. Mocht het daar toch weer tot een lockdown komen, ‘dan kun je maar beter gevaccineerd zijn’, is de boodschap vanuit de Duitse overheid.

De stafchef van bondskanselier Angela Merkel, Helge Braun, zei volgens het AD eerder vandaag dat wetenschappers het erover eens zijn dat volledig gevaccineerden ‘niet echt een risico lopen of een gevaar voor anderen vormen’. En daarom vinden ze het kennelijk prima om een tweedeling in de maatschappij te veroorzaken.

Het is belachelijk dat de Duitse regering het op deze manier aanpakt. Mensen met een hoog risico op zware klachten zouden zich moeten inenten en hebben dat waarschijnlijk ook al gedaan. En mensen met een laag risico hebben het vaccin (en het virus) waarschijnlijk ook al gehad, maar hebben zeer waarschijnlijk ook antistoffen. Wie beschermen ze dan door de samenleving op deze manier te splijten? Mensen met een hoog risico op zware klachten, die het virus tot nu toe (meer dan een jaar lang) hebben weten te ontlopen? Laat me niet lachen.

En wat die Duitsers verder doen moeten ze helemaal zelf weten, maar de kans bestaat natuurlijk dat we in Nederland dezelfde kant uitgaan. Want laten we nou niet doen alsof dit demissionaire kabinet, of het aankomende kabinet, vol zit met originele en goed uitgedachte ideeën. ‘Duitsland doet het ook zo’ is vaak al een voldoende argument om iets er door te drukken in Nederland. We neigen nou eigenlijk al naar eenzelfde soort vaccinatiesamenleving.