Is er nog een mooi rendement te behalen op zilver?

Bij het beleggen in edelmetalen denken de meeste mensen aan goud. Niettemin bestaat het beleggen in zilver al duizenden jaren en ook tegenwoordig is het nog mogelijk om hierin te investeren. Er zijn een aantal redenen waarom zilver kopen bij Doijer & Kalff een goede investering is waarmee je mooie rendementen kunt behalen. In dit artikel lees je wat die redenen zijn en hoe je een dergelijke investering het beste aan kunt pakken.

Industriële vraag

Zilver is een product dat in de industrie veel wordt gebruikt. Het is een goede geleider van elektriciteit en daardoor is zilver belangrijk voor de productie van allerlei technologische producten. Zo wordt het gebruikt in batterijen en zonnepanelen. Aangezien de vraag naar die producten zal toenemen door de energietransitie, is het de verwachting dat de vraag naar zilver eveneens zal stijgen. Tegelijkertijd is zilver een edelmetaal dat beperkt beschikbaar is. Er wordt op dit moment veel meer zilver gebruikt dan dat nieuw uit mijnen wordt gehaald. Kortom, de vraag is groter dan het aanbod en dat zal voorlopig zo blijven. Hierdoor kan je er zeker van zijn dat je op de lange termijn een goed rendement behaalt op investeringen in zilver.

Inflatie en zilver

Grote crises kunnen tot inflatie leiden en dan kunnen zowel zilver als goud een waardevast investeringsobject zijn. Neem bijvoorbeeld de coronacrisis. Centrale overheden en banken probeerden hun economieën te ondersteunen door massaal geld te drukken. Beleggers zoeken in een dergelijke situatie naar een zogenaamde veilige haven. Zilver kan niet zomaar bijgedrukt worden en het heeft daardoor altijd waarde. Zilver kopen, bij bijvoorbeeld Doijer & Kalff, is daarom een verstandige beleggingstactiek in tijden van economische tegenspoed, omdat je zeker weet dat het waarde behoudt.

Beweging op de markt

In vergelijking is de zilvermarkt een stuk kleiner dan de markt voor goud. Hierdoor zit er veel meer beweging in de markt. Als je het dus slim aanpakt, kun je mooie winsten behalen. Wacht dus een lage zilverprijs af en probeer het zilver weer te verkopen als de prijs gestegen is. Het is ook mogelijk om een short positie in te nemen. Op die manier kun je zelfs winsten maken als de markt daalt. Als je het goed benadert, kun je op de korte termijn rendementen verwachten tussen de 5 en 7 procent.

Als particulier zilver kopen

Indien je van al deze voordelen wil profiteren door fysiek zilver te kopen, let er dan wel op dat je zilver aanschaft wat bij jouw situatie past. Voor particulieren is het namelijk onverstandig om baren te kopen. Er wordt 21 procent btw over gerekend, waardoor je meteen een deel van je rendement kwijt bent. Het beleggen in zilveren munten is daarom voor particulieren veel interessanter. Je betaalt dan nog steeds btw, maar een stuk minder dan voor baren. Zorg er vervolgens voor dat je goed verzekerd bent en het zilver veilig opslaat. Mocht je dit allemaal te veel gedoe vinden, dan zijn er ook andere opties om in zilver te beleggen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan futures, ETF’s of zilvermijnaandelen.