Kabinet mag asielzoekers niet terugsturen naar Griekenland van rechter: ‘geen menswaardige opvang’

Er dient zich een nieuw probleem aan voor Nederland, de bestuursrechter van de Raad van State heeft geoordeeld dat Nederland asielzoekers die een Griekse verblijfsvergunning hebben niet terug mag sturen naar Griekenland. Volgens de rechter kan het land geen menswaardige opvang bieden en dus mogen de asielzoekers dus óók in Nederland asiel aanvragen. Wat natuurlijk een uitnodiging is voor toekomstige asielzoekers die Zuid-Europa het liefst zo snel mogelijk willen verlaten.

Het kabinet was van plan om twee asielzoekers het land uit te zetten en terug te sturen naar Griekenland. Immers hadden de twee al een Griekse verblijfsvergunning gekregen, dus volgens de wet zouden ze niet in aanmerking komen voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Maar daar dacht de bestuursrechter van de Raad van State toch even anders over, dat meldt het AD.

Zolang Griekenland geen ‘menswaardige opvang’ kan bieden, kan de overheid deze mensen niet zo maar het land uitsturen, aldus de Raad van State. Onze staatssecretaris van Justitie moet zich opnieuw over de zaak buigen en met een beter antwoord komen waarom deze mensen geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning.

Griekenland kan de situatie met asielzoekers haast niet meer aan op dit moment, de Griekse staat heeft te weinig geld om geschikte opvang te regelen. Er wordt al langer gewaarschuwd voor dit probleem, maar tot op heden lijkt het de EU weinig te kunnen schelen. Door deze uitspraak wordt Nederland toch wel even met de neus op de feiten gedrukt: zolang we in een Unie zitten moeten we er ook voor zorgen dat onze grenzen, die nu dus onder meer bij Griekenland liggen, ook voorzien in genoeg middelen om de toestroom van asielzoekers goed te kunnen managen.

Nu krijg je dus dit soort juridische zaken op je dak. De signalen dat het mis gaat op sommige plekken in Griekenland zijn er al sinds 2018. Het was wachten op het moment totdat een rechter een keer de staat op het matje zou roepen. Dit soort rechterlijke uitspraken kunnen helaas wel een negatief effect veroorzaken, zoals een grotere toestroom van asielzoekers die hun heil in een noordelijke lidstaat willen zoeken.