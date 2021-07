‘Manipulatieve’ Gario valt partijtop BIJ1 aan: ‘Het is een zooitje. Als je daar iets van zegt, krijg je dit om je oren’

Gisteravond kreeg antiracisme-activist Quinsy Gario de kans om zich te verdedigen bij de NPO-talkshow Op1. De voormalig nummer twee van de partij wordt compleet door het slijk gehaald omdat hij kritiek heeft geuit op de partijtop, in een poging tot wraak probeert men hem nu op een genadeloze manier weg te werken aldus Gario. Hij herkent zich niet in de conclusies van het BIJ1-rapport, immers is er nooit tegen hem gezegd wat nu precies de klachten zijn of zijn ze tijdig bij hem aangekaart. De soap binnen BIJ1 gaat vrolijk verder.

De anti-Zwarte Pietenactivist Quinsy Gario schrok zich een hoedje toen hij via de media vernam dat hij ‘intimiderend en manipulatief’ zou zijn geweest binnen BIJ1. Tegenover de Op1-presentatoren probeert hij deze aanklacht af te zwakken, volgens Gario is er namelijk sprake van een soort van wraakactie van de partijtop omdat hij kritiek op het bestuur had geleverd.

Quinsy Gario, de nummer 2 van de politieke partij Bij1, is uit zijn eigen partij gezet wegens 'dominant en manipulatief gedrag'. Gario: "Het is een zooitje in de partij. Als je daar iets van zegt, krijg je dit om je oren." #Op1 pic.twitter.com/LWWnvUCIZn — Op1 (@op1npo) July 26, 2021

Gario bleef maar herhalen dat hij geen flauw benul heeft wat de inhoud is van de klachten, wat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is. Volgens de ex-BIJ1’er heeft hij het rapport niet mogen inzien én zou hij oprecht niet weten waar de klachten over zouden gaan. Volgens Gario wordt het rapport gebruikt om van hem af te komen:

“Ik heb vanaf het begin gezegd als er mensen zijn die dingen tegen mij willen zeggen, dan kunnen ze mij gewoon in de ogen aankijken en vertellen wat er is. Ik heb het tegelijkertijd ook heel vaak gezien dat binnen de cultuur van de partij op een ongelijkwaardige en onrechtvaardige manier met elkaar wordt omgegaan of over wordt gesproken.”

De kwestie BIJ1/Gario lijkt af te stevenen op een kinderachtige welles nietes-vete. De partijtop verwijt Gario intimiderend te zijn en Gario verwijt de partij ervan mensen ongelijkwaardig te behandelen. De partij die opkomt voor dwangmatige inclusie blijkt zelf een wespennest te zijn. Het is duidelijk dat de woke-ideologie uiteindelijk ook intern mensen tegen elkaar weet op te zetten.