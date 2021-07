Nederlanders niet langer ´van harte welkom´ in Duitsland, inreisbeleid vanaf dinsdag aangescherpt

Duitsland gaat Nederland op een strikte lijst plaatsen met daarop de hoogrisicogebieden. Volgens de Duitsers spant Nederland momenteel de kroon, dus zijn we niet meer zomaar -zonder slag of stoot- welkom bij onze Oosterburen. Een vervelende timing, want veel Nederlanders hadden Duitsland als veilige vakantiebestemming gepland of zijn in Duitsland op doorreis naar andere landen.

Volgens het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, gaan de strengere maatregelen voor reizigers vanuit Nederland vanaf aanstaande dinsdag in. Voor Spanjaarden gaan dezelfde regels gelden in Duitsland, ook al stikt het op de Spaanse stranden van de witgebleekte Duitsers en is heel Center Parcs in Nederland volgeboekt door eveneens diezelfde Duitsers.

Wel de lusten, maar niet de lasten, zo moeten ze in de Bundestag van Angela Merkel hebben gedacht. Want niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied in verplichte quarantaine. Daarmee hebben we het dus over reizigers uit Nederland en Spanje. Wat de Duitse toeristen op de stranden van Spanje oplopen en mee terugbrengen zal de Duitse overheid een chorizo zijn.

Maar het blijft niet bij deze Duitse ´regels zijn regels´. Reizigers moeten vanaf dinsdag ook, nog voor ze de grens van Duitsland oversteken, beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie- of herstelbewijs. Ausweis Bitte. Ook noodzaakt de Duitse overheid onder leiding van Merkel dat alle reizigers vanuit Nederland en Spanje hun persoonlijke gegevens doorgeven via een digitaal formulier aan de Duitse autoriteiten. Anderzijds is dat dan weer niet nodig. Uit Duitsland afkomstige toeristen kunnen vooralsnog gaan en staan waar ze maar willen.