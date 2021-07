OMT-viroloog wil langer, langer, langer coronamaatregelen: ‘Oplevingen van corona tot voorjaar 2022!’

Zoals we de laatste anderhalf jaar vaker hebben gezien is er weer eens een viroloog die de rest van de maatschappij vertelt dat “we” nog niet “af” zijn van de maatregelen. Want er kunnen tot het voorjaar van 2022 “oplevingen” zijn van corona. Alleen is er een klein probleem met zo’n statement. Niet virologen maar burgers dienen te bepalen wat we doen in ons land. Gelukkig maar, want het is al lang duidelijk dat virologen halve gezondheidsdictators zijn.

Alex Friedrich van het UMCG, tevens een van de vaste experts van het Outbreak Management Team (OMT), zegt tegen De Telegraaf dat we een jaar tegemoet gaan met “meerdere oplevingen” van het nieuwe Chinese coronavirus. Daarom zullen maatregelen als testen, mondkapjes, en afstand houden “er” voorlopig bij blijven horen. Oké, oké, een keiharde nieuwe lockdown ziet hij niet gebeuren, maar het wordt niet zomaar echt vrij.

“Er blijft voorlopig een risico dat uitbraken voor extra druk op de zorg zullen zorgen,” aldus meneer. Vervolgens doet hij een riedeltje over “varianten” en over dat gevaccineerden toch wel ziek kunnen worden (hoewel minder ernstig, yay!), en dat is het dan.

Dit moet stoppen. Vandaag nog. Virologen hebben niet de almacht. Zij mogen ons, de burgerij, niet zomaar even vertellen “wat er gebeurt” alsof dat een automatisme is waar niet aan te ontsnappen valt. Het zijn namelijk geen automatismes. Het is geen wet dat “we” allemaal belachelijke regels moeten implementeren en onze rechten moeten opschorten omdat er een coronavirus rondwaart met een IFR van een zware griep (tot “twee keer zware griep” op zijn ergst). Dat zijn keuzes. Politieke keuzes zelfs. En dat soort keuzes dienen niet gemaakt te worden door een stel virologen die door hun persoonlijke obsessies totaal geen respect hebben voor de vrijheid, maar door normale burgers, in samenspraak met hun gekozen volksvertegenwoordigers.

Wat we op dit moment hebben in Nederland is ronduit gevaarlijk: een kleine cabal van zogenaamde “experts” die feitelijk bepalen wat er gebeurt, welke rechten ons “toegekend” worden, en die totaal geen waardering hebben voor een begrip als “grondrechten” of “mensenrechten.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De dictatuur van de virologen dient te stoppen. Vandaag nog. Niemand heeft op deze mensen gestemd. Ze hebben nog nooit een politiek debat gewonnen. Laat hen maar lekker doen wat ze horen te doen: in het ziekenhuis werken en/of onderzoeken hoe bepaalde virussen “werken.” Voor de rest moeten ze – heel plat gezegd – vooral hun bek houden.