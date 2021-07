Opnieuw dreiging geuit richting media: hoofdingang NOS ‘uit voorzorg’ afgesloten

Een woordvoerder van de NOS laat weten dat de hoofdingang momenteel ‘uit voorzorg’ is afgesloten in verband met een dreiging. Daarnaast zijn er ook extra agenten aanwezig op het Mediapark.

Zowel de politie als de woordvoerder van de NOS doen op dit moment geen verdere uitspraken over de dreiging of de genomen veiligheidsmaatregelen, behalve dat de dreiging op dit moment wordt nagetrokken door de politie.

“Wij hebben een melding gekregen van een bedrijf dat werkzaam is op het Mediapark”, stelt een woordvoerder van de politie via De Telegraaf. “Er is om die reden extra politie en beweging te zien op de locatie in verband met de melding. Wij kijken er serieus naar.”

Het is dus volstrekt onduidelijk of het hier gaat om een loos dreigement, een nieuw dreigement vanuit dezelfde criminele hoek als de verantwoordelijken voor het bedreigen van RTL Boulevard, of een totaal andere groep. Maar gezien de situatie van afgelopen week ligt het voor de hand dat het om dezelfde criminelen gaat. Anders zou de beveiliging waarschijnlijk niet op beide locaties (allebei wel op het Mediapark in Hilversum) tegelijkertijd worden verhoogd.

Ergens was dit natuurlijk ook wel een beetje te verwachten, aangezien RTL Boulevard van het Amsterdamse Leidseplein “naar een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum” is verhuisd. Hoe duidelijk wil je het hebben? Daar is vrij weinig meer “onbekend” aan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is wat dat betreft ook nog maar de vraag of dit überhaupt een slimme zet was van de Hilversumse driehoek (burgemeester, politiechef en Openbaar Ministerie). Als iemand de media loopt te bedreigen met een raketwerper en/of automatische wapens, dan lijkt het meer te gaan om het signaal dat zo’n crimineel af probeert te geven dan iets anders. Maakt het zo’n walgelijk figuur dan echt nog uit of hij de geheime locatie van RTL Boulevard weet te raken met zo’n terreuraanslag, of is het voor zo’n psychopaat misschien ook voldoende dat hij ‘gewoon’ een willekeurige studio raakt? Als dat laatste het geval is dan kan de politie de veiligheidsmaatregelen aanscherpen tot ze een ons wegen. Dat is echt onbegonnen werk.