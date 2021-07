Peiling! ‘46% van gevaccineerden wil geen contact met ongevaccineerde vrienden, familie en kennissen’

Het is te triest voor woorden. Maar uit een peiling van EenVandaag blijkt dat maar liefst 46% van de Nederlanders liever niet in de buurt komt van vrienden, familieleden en kennissen die niet gevaccineerd zijn. Zó bang zijn deze mensen gemaakt voor het coronavirus. Je zou er om lachen als het niet zo verschrikkelijk zielig was.

Uit onderzoek van EenVandaag onder 15.000 leden van het eigen panel blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders liever geen omgang wil hebben met ongevaccineerden. Dan hebben ze het niet over vreemden – mensen met wie ze niets te maken hebben – maar zelfs over familieleden, vrienden en kennissen.

“Van de deelnemers wil 14 procent zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. 83 procent heeft al een of twee prikken gehad, of wil die nog. Van die laatste groep willen veel mensen vooral niet in de buurt komen van ongevaccineerden, om te voorkomen dat ze zelf besmet raken met het virus. Dat ze zelf al zijn gevaccineerd doet daar niks aan af,” aldus EenVandaag.

Dit is echt ongelooflijk. Je bent gevaccineerd. Je zou dus beschermd moeten zijn tegen het nieuwe coronavirus, of in ieder geval tegen de ergst mogelijke symptomen ervan. Waarom zou je dan tóch nog wegrennen als er ongevaccineerde mensen zijn? De gedachtegang hierachter is totaal niet logisch. Waarom heb je je in vredesnaam laten inenten als je zo bang bent dat je het alsnog krijgt en dan ook nog een erge versie als je even de hand schudt van iemand die niet gevaccineerd is?

Eén van de panelleden probeert dit soort angstig gedrag uit te leggen. “Mensen die zich niet laten vaccineren, lopen gewoon een groter risico om ziek te worden. En dus om mij te besmetten. En inmiddels is het wel bewezen dat je ook ziek kunt worden na volledige vaccinatie dus mijd ik die mensen,” aldus deze persoon.

Ja. Dat klopt. Maar volgens de makers en de overheid is de kans dat je er ernstig ziek van wordt wel minimaal. Dat is natuurlijk sowieso al het geval, aangezien de overgrote meerderheid van de mensen met corona geen of milde symptomen heeft, maar met het vaccin is dat nog meer het geval. De risico’s zijn dan echt minimaal. Als je je daar dan toch nog door laat beperken heb je écht een probleem. En dan bedoel ik: een psychologisch probleem. Want dan lijd je overduidelijk aan een angstpsychose.

Wat we nu zien gebeuren in Nederland en in andere landen is enorm zorgelijk. Hele horden mensen zijn bang geworden om te leven. Ze laten zich zo erg leiden door hun angsten – wat steeds gepromoot wordt door de media én politici – dat ze zich steeds meer beperken, en zelfs oude familie- en vriendenbanden opzij schuiven om zich maar “veilig” te voelen.

Gezien de ernst van corona voor de meest mensen en dan met name voor verreweg de meeste gevaccineerden is dat niet alleen volstrekt overbodig. Het is eigenlijk gewoon misdadig. Deze mensen zijn gék gemaakt. Ze hebben alle perspectief verloren en denken dat “angst” een deugd is. Als je niet bang bent, ben je eigenlijk – denken ze – een slecht mens.

Wat we onszelf aandoen is zo erg, er zijn eigenlijk geen woorden voor.