RTL Boulevard verplaatst naar geheime locatie en zendt vanaf vanavond weer uit

Tv-programma RTL Boulevard zal vanaf vanavond weer te zien op televisie. De opnamen worden niet langer gemaakt in de vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar vanuit een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus lijkt een oplossing te hebben gevonden voor RTL Boulevard en de dreiging vanuit de onderwereld.

De zogeheten driehoek in Hilversum (de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef) heeft een plek bepaald voor de opnames. Uiteraard gaat dat gepaard met ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ die de veiligheid van medewerkers, bezoekers en bewoners moet garanderen, meldt RTL Nieuws.

Dit is natuurlijk hartstikke mooi voor RTL en fans van RTL Boulevard. Ook geeft dit een signaal naar de samenleving dat de vrije pers niet zwicht voor dreigementen.

Al mogen we ons best afvragen of de criminele organisatie achter de dreiging niet gewoon een ander doelwit uitzoekt. RTL Boulevard is namelijk het doelwit omdat ze aandacht besteden aan het Marengo-proces en de onderwereld in zijn geheel. Maar er zijn zat andere programma’s die daar ook aandacht aan besteden, dus zou het zomaar kunnen dat straks een ander tv-programma het doelwit wordt, want je kunt niet alles en iedereen maar blijven beschermen.

Minister Grapperhaus en de driehoek van Hilversum staan dus nog steeds voor een grote opgave. Als de criminelen achter de dreiging een daadwerkelijke poging doen om met een raketwerper de studio op te blazen, zoals werd vermoed, dan is het voor Grapperhaus te hopen dat dit op tijd verijdeld kan worden. Maar als er een hele tijd niets gebeurt, dan wordt de beveiliging waarschijnlijk afgeschaald. Als er dán iets gebeurt of de criminelen doen een poging bij een onbeveiligde studio, dan is de schade enorm groot voor de hele samenleving. Er staat dus echt veel op het spel.