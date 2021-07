Sigrid Kaag-propagandisten VPRO huilen krokodillentranen over kritische media: ‘Dit is een hetze-achtige campagne tegen ons’

De documentairemakers van de Sigrid Kaag-propagandafilm hebben zich eindelijk uitgesproken over de ophef, in plaats van te erkennen dat ze gewoon een veredelde lakeienfunctie hadden voor D66 spreken ze over een media-hetze. Het is volgens de makers namelijk geen toeval dat ‘het WOB-verzoek uit de hoek van GeenStijl kwam’.

GeenStijl heeft uiterst goed werk verricht door de VPRO-documentairemakers als D66-propagandisten te ontmaskeren. Al jaren voert de PVV een heftige strijd tegen de NPO, met name Martin Bosma hekelt de verwevenheid van de NPO met enkele kartelpartijen. De resultaten van het WOB-verzoek lieten pijnlijk zien dat Bosma al die jaren voor de volle 100 procent gelijk had. In plaats excuses aan te bieden of überhaupt iets van zelfreflectie te laten lopen de “NPO66”-propagandisten uit te huilen bij het NRC.

Ze vinden de ophef grotendeels zwaar overtroffen en staan gewoon achter de gemaakte keuzes. Ze hekelen de ontstane ophef en halen flink uit naar media die deze kwestie direct belichtten:

“Dit was geen onschuldig wobverzoekje dat toevallig bij GeenStijl uitkwam. Dit is een bredere campagne. En het cynische is: onze film gaat daar deels over. Over hoe dit soort hetze-achtige campagnes een soort modus operandi zijn geworden. Kaag heeft daar al drie jaar mee te maken. Wij nu ook.”

In feite zeggen ze dus dat de ophef niks meer is dan een hetze. Dat ze zich letterlijk als gedweeë propagandisten hebben gedragen, en D66 wel heel véél inspraak had, zien zij niet als een probleem. Ze vinden namelijk dat de documentaire gewoon integer was.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is een hallucinante houding van deze VPRO-documentairemakers, maar het is ook kenmerkend voor het dedain van de Hilversumse media. Zij hebben het altijd bij rechte eind én zijn natuurlijk héél integer. Het is altijd de fout van een ander. Ze kunnen blijven proberen om recht te praten wat krom is, maar praktisch heel Nederland ziet gelukkig wél in dat wat hier is gebeurd gewoon niet door de beugel kan. De kwestie laat maar eens zien dat we zo snel mogelijk de NPO moeten saneren, want het is niks meer dan een propagandatak van sommige partijen.