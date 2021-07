Thierry Baudet kondigt “historische rechtszaak” aan tegen YouTube: ‘Bescherm de democratie tegen Big Tech’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft laten weten op Twitter dat zijn partij er met steun van leden en sympathisanten in twee dagen in is geslaagd om 50.000 euro in te zamelen voor een “historische rechtszaak” tegen YouTube.

FVD besloot die zaak aan te spannen nadat de video-monopolist (er zijn ook andere websites die vergelijkbare dingen doen, maar in de praktijk heeft YouTube natuurlijk gewoon eigenlijk een monopolie) een video had verwijderd van een speech die Baudet gaf in de Tweede Kamer. Hij noemde toen een “scenario” van de Rockefeller Foundation uit 2010, en legde uit dat dit “scenario” wel heel erg leek op wat er gebeurd is met corona.

Die video werd verwijderd door YouTube, hoegenaamd omdat het in strijd was met de regels van de website. Dat was, zei Baudet daarop toen al, heel extreem, want het waren gewoon beelden uit het huis van de democratie, en van een speech gegeven door een gekozen volksvertegenwoordiger.

Even later kreeg FVD een nieuwe waarschuwing van YouTube. De boodschap was dat als de partij nog een keer iets zou doen waar YouTube niet blij mee zou zijn, dan zou het hele account van de partij verwijderd worden.

FVD vindt dat onacceptabel, en besloot om YouTube voor de rechter te slepen. Daar is natuurlijk wel een fors bedrag voor nodig, want een Big Tech-monopolist als YouTube heeft zelf schier onuitputtelijke rijkdommen.

Daarom startte FVD een crowdfundingsactie. In slechts 2 dagen tijd haalde de partij de 50.000 euro op die ze nodig denkt te hebben voor de rechtszaak. En dus heeft, kondigt Baudet nu aan, FVD zijn advocaten afgestuurd op het Amerikaanse bedrijf.