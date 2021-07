‘Tolerantie’ bij D66: Marokkaanse-Nederlander uit fractie gezet omdat hij niet meeging in Woke-symboolpolitiek

Hassan Saidi was tot voor kort D66-gemeenteraadslid in Veenendaal. Tot voor kort, omdat hij de fractie is uitgezet. De reden? Hij weigerde voor het volstrekt belachelijke plan te stemmen om de regenboogvlag te hijsen bij het stadhuis. Maar dát kan niet bij het tolerante en vrijzinnige D66!

Deze week verzette Saidi zich tegen het regenboogvlag-idee omdat dit volgens hem “symboolpolitiek” was. “Uit allerlei rapporten blijkt dat discriminatie op grond van herkomst en etnische achtergrond het vaakst voorkomt,” aldus de lokale politicus in zijn stemverklaring. “Ik zal tegen de motie stemmen om twee redenen: als eerste vraagt discriminatie onze volle aandacht en niet slechts een discriminatie van een bepaalde groep burgers. Wat doen we met al die andere groepen in de samenleving die zichzelf ook achtergesteld voelen? Het hijsen van de vlag is wat mij betreft symboolpolitiek.”

Daarmee had hij natuurlijk wel een punt. Moeten we straks dan de vlag hijsen van élke zelfverklaarde slachtoffersgroep? Als we dat doen blijven we nog even bezig. Want de belachelijke intersectionaliteit-ideologie heeft ervoor gezorgd dat er nogal wat zogenaamde “slachtoffers” zijn, tegenwoordig. Eigenlijk alleen de heteroseksuele blanke man is geen slachtoffer. De rest van de mensheid wél, en dan ook nog in verschillende gradaties.

Maar de Veenendaalse D66-voorzitter Coby van den Heuvel vond het niet kunnen, ook al omdat Saidi eind juni óók tegen een voorstel stemde om een belachelijk regenboogzebrapad aan te leggen. “In de politiek kunnen er meningsverschillen ontstaan en dat is ook niet erg. Maar het mag niet structureel worden. Na een tweede keer wordt het lastig en daarom hebben we afscheid van hem genomen als fractielid,” aldus de dictatoriale ‘Democraat.’

Kijk, Saidi en mensen als hij hebben een probleem. Tot voor kort waren zij, allochtonen, een belangrijke slachtoffergroep in de ogen van radicaal-links. Maar helaas, die tijd ligt ondertussen achter ons. Want tegenwoordig draait alles om anders-seksuelen én anders-genderachtigen. Een gewone allochtoon – en zeker een mannelijke allochtoon – wordt door het D66 van 2021 eerdes als obstakel dan als bondgenoot gezien; tenzij de allochtoon in kwestie gebruikt kan worden om ‘rechts’ weg te zetten als racistisch, natuurlijk. Dán mogen allochtonen / moslims opeens wél meedoen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is tijd voor allochtonen en zéker voor moslims om wakker te worden: links is niet hun vriend. De Sigrid Kaagen van deze wereld gooien hun islamitische en/of allochtone vrienden maar wat graag overboord om de LHBTIQPD-ideologie te dienen.