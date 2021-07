Van der Plas hekelt dedain CDA: ‘Bezorgde boeren die BBB stemden worden vergeleken met gefrustreerde mbo’er. Partij wil het gewoon niet snappen’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas hekelt de uitspraken van CDA-Kamerlid Derk Boswijk. De christendemocraten hebben gekozen voor een radicale koerswijziging wat betreft hun veestapel-standpunt. Boswijk snapt wel dat gefrustreerde boeren op BBB of PVV stemmen, want dat deed hij ook toen hij nog een “gefrustreerde mbo’er” was. Van der Plas vindt deze opmerking echt belachelijk en meent dat het CDA er helemaal niets van heeft begrepen.

Het CDA kondigt met veel bombarie haar nieuwe landbouwvisie aan: volgens de partij moeten boeren gaan accepteren en realiseren dat het onvermijdelijk is om de veestapel te verminderen. Ondertussen kon Kamerlid Boswijk het niet nalaten om even uit te halen richting de ‘populistische partijen’. Toen hij nog “een gefrustreerde mbo’er uit Kanaleneiland” was stemde hij ook op de PVV. Maar zo’n stem levertje niks op aldus de CDA’er. De opmerking schoot in het verkeerde keelgat van Van der Plas.

Boeren die vechten voor hun bestaansrecht, voor hun toekomst, voor hun recht om boer te mogen blijven, voor het niet ongewenst verklaard willen worden, worden hier vergeleken met “een gefrustreerde mbo’er uit Kanaleneiland”, omdat ze BBB stemden. Sorry, maar dan snap je iets niet pic.twitter.com/KxhuSMo6pl — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 6, 2021

Het is meer dan terecht dat de BBB-politica woedend is op zo’n opmerking. Dit zijn niet simpelweg ‘gefrustreerde’ boeren. Dit zijn mensen die alles proberen te doen om te overleven, maar zich ieder jaar in allerlei bochten moeten wringen omdat de overheid de ene na de andere belachelijke wet invoert. Geen wonder dat zulke mensen, die al jaren in de steek zijn gelaten door ‘hun’ partij, overstappen naar een andere partij.

Het is wel weer typerend voor de arrogantie van een kartelpartij om op deze manier voormalige stemmers weg te zetten. Maar Van der Plas moet hier niks van hebben. Niet de weggelopen kiezers maken een fout, de partij zelf – en met name haar beleid en visie – heeft een flinke fout gemaakt door zich te vervreemden van haar eigen achterban. Niet gek dat er dan ruimte ontstaat voor nieuwe partij om in dit gat te springen. Dat heeft niks met populisme of iets dergelijks te maken. Maar ja, zelfreflectie hebben ze bij deze partijen al lang niet meer.