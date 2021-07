VN schaart zich achter BLM: Noord-Amerika, Zuid-Amerika én Europa zijn ‘systematisch racistisch’

In het debat over systematisch racisme heeft de VN zich, geheel niet verrassend, trots en vol passie aan de kant geschaard van Black Lives Matter en andersoortige Woke-activisten die de hele ‘Westerse’ wereld willen wegzetten als systematisch racistisch. Want, zegt de VN in een nieuw rapport, de “huidige situatie rond racisme is onhoudbaar.” En nee, dat is niet alleen het geval volgens de wereldorganisatie in Amerika, maar ook in Zuid-Amerika en zelfs in Europa.

Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de Mensenrechten, begon een maand na de dood van George Floyd in Amerika een onderzoek naar racisme – en dan met name de manier waarop “Afrikanen” behandeld worden. Natuurlijk gaat het de VN geen ene fluit aan, dit soort onderwerpen; de organisatie is ooit opgericht om ervoor te zorgen dat verschillende landen goed en gemakkelijk met elkaar kunnen overleggen zodat oorlogen tot het verleden behoren.

Die organisatie is tegenwoordig helaas uitgegroeid tot een soort van alternatieve wereldregering die alle “lidstaten” de wet denkt te kunnen voorschrijven. Zo ook in dit geval.

Want, zegt de Hogepriesteres van de zogenaamde mensenrechten, er is echt systematisch racisme tegen “Afrikanen.” Op economisch niveau, sociaal, cultureel én politiek is er racisme. En dan niet in de Verenigde Staten van Amerika, maar in Zuid-Amerika én Europa.

Dus eigenlijk gewoon in heel het Westen.

Jawel, de VN bevestigt dus wat Woke en BLM-activisten ons allemaal willen doen geloven: dat het Westen inherent en systematisch racistisch is.

Volgens mevrouw de opperpriester worden donkere mensen in het Westen anders bejegend door politie dan niet-donkere mensen. Daarnaast zouden ze ook achtergesteld worden in het onderwijs, in de zorg, op de arbeidsmarkt, bij het zoeken naar een huis, en oh jongens, ze leven ook vaker in armoede dan blanke mensen.

Met andere woorden, de VN kijkt naar uitkomsten en concludeert daaruit dat er sprake is van racisme. Dat is precies wat de Woke en BLM-meutes ook steeds doen, en wat natuurlijk een totaal verkeerde aanpak is als je racisme écht wil ontmaskeren.

Dit is dus precies waarom Nederland zich terug moet trekken uit al die organisaties, zoals de VN, die compleet uit hun voegen zijn gegroeid, en die denken dat ze zich met van álles en nog wat moeten bezighouden – inclusief met de interne aangelegenheden van soevereine staten. We meoten niet alleen uit de EU, maar ook uit de VN. En snel een beetje.