Wilders haalt uit naar rechtspraak Nederland: ‘Links-liberale gekkies meer bezig met stikstof dan aanpakken drugsmaffia’

In Italië is een rechter met stomheid geslagen dat Nederland de ontwrichtende werking van de georganiseerde misdaad zo heeft kunnen onderschatten. PVV-leider Geert Wilders schaart zich achter de kritiek, naar de mening van de PVV’er zijn rechters in Nederland drukker bezig met dwingende klimaatregels opleggen dan het aanpakken van de drugsmaffia.

Gisteren uitte een Italiaanse rechter en openbaar aanklager flink wat kritiek op de Nederlandse aanpak van georganiseerde misdaad. Volgens Nicola Gratteri zouden we het probleem de afgelopen jaren flink hebben onderschat én heeft de Nederlandse staat geen flauw benul hoe heftig en invloedrijk maffiosi kunnen zijn.

PVV-leider Geert Wilders uit al langer stevige kritiek op de rechtspraak in Nederland, maar sluit zich compleet aan bij de kritiek van Italiaan. Volgens de PVV-voorman zijn Nederlandse rechters drukker bezig met allerlei klimaat-betuttelende regels opleggen in plaats van de zware criminaliteit hard aan te pakken.

De Italiaanse rechter heeft groot gelijk! Maar in Nederland zijn de links-liberale gekkies vooral bezig met stikstof, het gasloos maken van woningen en het plaatsen van windturbines. Terwijl we de drugsmaffia zouden moeten uitroeien om onze straten weer veilig te maken! https://t.co/03x657Wzki — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 10, 2021

Naar de mening van Wilders stelt men de verkeerde prioriteiten in Nederland. Terwijl normale burgers continu worden lastiggevallen met nieuwe klimaatuitspraken kan het criminele circuit zijn wortels steviger op Nederlandse bodem planten. Wat natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling is. Wilders ziet dan ook liever dat men de criminaliteit harder gaat aanpakken.

De kritiek van Wilders komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, de laatste jaren heeft Nederland meerdere malen de internationale pers weten te halen doordat klimaatactivistische clubs hun agenda via de rechter konden doordrukken. Hierdoor lijkt het erop dat onze rechters drukker bezig zijn met het corrigeren van de politiek op het klimaatdossier in plaats van criminelen zo snel en veel mogelijk van de straat halen.

Het helpt natuurlijk niet dat Wilder zelf ook geen al te goede ervaring heeft met Nederlandse rechtsprocessen. Al jaren is de PVV-leider van mening dat hij politiek wordt vervolgd en ondanks het feit dat meerdere ambtenaren uit de school hierover zijn geklapt, werd Wilders gewoon een vonnis opgelegd. Volgens de PVV’er is het vrij duidelijk dat men in Nederland de zaakjes niet op orde heeft.