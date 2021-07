Wilders (PVV) maakt brandhout van “EU-klimaattereur”: ‘Nederlanders moeten meebetalen aan klimaatgekte. Knettergek!’

Vandaag heeft de Europese Commissie, met een zelfvoldane Frans Timmermans, een pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. Timmermans’ Green Deal zal de economie een flinke klap geven, Wilders ziet vooral een “Sociaal Klimaatfonds” in de gepresenteerde plannen. Nederland mag gaan meebetalen aan de groene gekte in Oost-Europa. De PVV-leider uit kort en bondig zijn frustratie over deze megalomane plannen: “KNETTERGEK”, aldus Wilders.

Als het aan de Europese Commissie ligt dan worden de lidstaten bedolven onder een golf van dwingende wetten. De uitstoot van broeikassen moet heftig worden verlaagd, de infrastructuur in heel Europa moet op de schop, méér windmolens én er moet een heel stelsel aan laadpalen door Europa komen om zo iedereen te stimuleren elektrisch te gaan rijden.

Geert Wilders uit zijn ongenoegen over deze duur zame plannen: de PVV-voorman meent dat alles flink duurder gaat worden in Nederland. De benzineprijzen zullen de pan uit rijzen; de energierekening – die voor velen nu al niet meer te betalen is – zal nog duurder worden; plus de EU gaat nog steeds vol inzetten op onder meer biomassa. Wilders gruwelt van dit idee.

EU-klimaatterreur: – CO2-belasting voor huizen en auto’s,

– hogere energierekening,

– hogere prijzen aan de pomp,

– meer windturbines, zonnepanelen, biomassa… En een Sociaal Klimaatfonds, waarmee de NL’ers óók moeten meebetalen aan de groene gekte in Oost-Europa. KNETTERGEK. https://t.co/P7aduxOyNm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 14, 2021

Ook JA21’er Rob Roos, Europarlementariër, is uiterst kritisch op de plannen van Timmermans. Volgens de politicus is het hele plan een ‘onverantwoordelijk experiment met onze economie’. Onze economische vrijheid en bewegingsruimte worden ernstig beperkt door dit klimaatpakket, wat alleen maar de innovatiekracht van Europa kan ondermijnen.

Voor Timmermans zal de presentatie van dit plan zijn politieke magnum opus zijn. Al jaren pleit hij voor een centralistische aanpak van de klimaatcrisis in Europa. Hij heeft het voor elkaar gekregen om met de Europese Commissie een Green Deal samen te stellen die lidstaten enorm veel vrijheid ontneemt én tegelijkertijd een boekwerk aan moeilijke en ingewikkelde wetgeving oplegt. Gelukkig voor de Europese lidstaten moeten de plannen eerst nog allemaal worden goedgekeurd door onder meer het Europees Parlement, voordat alles definitief wordt gaan er nog wel wat jaartjes overheen. Het is dan ook te hopen dat de klimaatrealistische fracties in de tussentijd flink groeien. Op die manier kan men deze plannen nog wat langer dwarsbomen.