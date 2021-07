Windmolen-mania wordt opnieuw een halt toegeroepen: plaatsing twee windparken wordt uitgesteld

Door een pittige uitspraak van de Raad van State valt de windmolengekte in Nederland stil. Nadat de RvS besloot dat de overheid meer onderzoek moet doen naar de gevolgen van de plaatsing van een windpark worden veel projecten uitgesteld. Vorige maand ging er een streep door de aanleg van een windpark in Delfzijl en vandaag is bekend geworden dat de projecten in Houten en Oss voorlopig ook niet doorgaan. Opnieuw een dreun in het gezicht van de windmolenlobby.

Zowel de gemeente Oss als Houten hebben een fout gemaakt bij het verstrekken van vergunningen voor de aanleg van een park vol windturbines. In Houten heeft het gemeentebestuur de vergunningen gebaseerd op de landelijke normen, maar die landelijke normen zijn dus door de Raad van State afgekeurd. Het kabinet moet met nieuwe normen komen, waar onder meer wel rekening wordt gehouden met geluidsoverlast. De NOS laat weten dat beide gemeenten van de Raad van State hebben gehoord dat de projecten voorlopig niet mogen doorgaan.

Dit soort vertragingen, of zelfs het annuleren van een heel project, zal in de toekomst mogelijk vaker gaan voorkomen. Ook omdat critici van windmolens eerder al aangaven de overheid keer op keer voor de rechter te dagen als men doorgaat met de plaatsing van windturbines.

Al jarenlang is er kritiek op het lukraak plaatsen van windmolens of zelfs gehele parken. Vaak wordt er te weinig rekening gehouden met eventuele gezondheidsrisico’s, zoals geluidsoverlast of het fenomeen slagschaduw, ook hebben genoeg milieuclubs kritiek te leveren op windmolens. Windmolens zijn alles behalve goed voor de natuur.

Waar enkele jaren geleden de windmolenlobby nog de wind in de zeilen had heeft de Raad van State hier verandering in gebracht. Zelfs de groene gekte moet zich aan bepaalde gezondheids- of milieueisen houden.