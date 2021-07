Zelfs OMT-lid Koopmans gelooft bangmakerij Amerikaans RIVM niet: ‘Eerst data zien’

Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) beweert in een intern document, ingezien door The New York Times en The Washington Post, dat de deltavariant van het coronavirus net zo besmettelijk is als waterpokken en ernstigere klachten kan veroorzaken dan eerdere varianten. Ook zouden volledig gevaccineerde mensen nét zo besmettelijk kunnen zijn als ongevaccineerde mensen. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans wil eerst data zien, want het lijkt haar onwaarschijnlijk.

Dit interne CDC-document is mede verantwoordelijk voor de aangescherpte richtlijnen in de Verenigde Staten om iedereen weer een mondmasker te laten dragen. De gezondheidsdienst wil dat zij in gebieden met veel besmettingen weer mondkapjes gaan dragen in publieke binnenruimten.

Maar er gaat iets flink mis in de redenering van het CDC. Zij stellen namelijk dat gevaccineerden met een zogenoemde doorbraakinfectie eenzelfde hoeveelheid virus met zich meedragen als ongevaccineerden, en daarmee ook ook even besmettelijk zijn. Dat is niet hetzelfde als stellen dat gevaccineerden even besmettelijk zijn als ongevaccineerden. Er is namelijk eerst een doorbraakinfectie (virus overrompelt het immuunsysteem) nodig, en die kans is een stuk kleiner als je gevaccineerd bent, ten opzichte van de ongevaccineerden.

Volgens Koopmans is het belangrijk om eerst de data te zien, want zij vermoedt dat de context hier wezenlijk anders is als bij ons in Nederland, meldt de NOS. In de VS verschilt de situatie per staat en zijn er ook hele andere maatregelen genomen. Het zou dus zomaar kunnen dat er in Nederland weinig is om ons zorgen over te maken. “We waarschuwen hier wel voor op basis van observaties bij zorgpersoneel, maar tegelijkertijd zou je dan niet de daling verwachten die we nu zien na die scherpe piek”, aldus Koopmans.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zou zomaar kunnen dat je in Nederland veel minder aan de deltavariant wordt blootgesteld, omdat de vaccinatiegraad hoger ligt en er dus minder mensen zijn die zo’n doorbraakinfectie hebben meegemaakt. Dat zou de daling in besmettingscijfers deels kunnen verklaren en ook waarom besmet zorgpersoneel niet voor grote uitbraken zorgt.