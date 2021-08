ABN Amro lijkt boodschap te hebben begrepen: ‘Pride-tweet heeft plank misgeslagen’

Het is Pride-week en dan willen bedrijven zich ook van hun meest progressieve kant laten zien. ABN Amro volgde dat voorbeeld en trakteerde ons op twee tweets, die compleet in het verkeerde keelgat schoten bij twitteraars. Nu lijkt de bank de boodschap te hebben begrepen.

Onderdelen van de overheid en verschillende bedrijven veranderden hun logo ineens naar regenboogkleuren, om te laten zien hoe progressief en tolerant ze wel niet zijn. ABN Amro ging een stapje verder en trommelde twee medewerkers op voor een paar filmpjes.

Paula is transgender en mag helemaal zichzelf zijn op het werk, hartstikke leuk!

Onze collega Paula worstelde jarenlang met haar #genderidentiteit. Op werk besluit ze hier open over te zijn: “Ik ben een vrouw, geboren als man, en iedereen mag het weten.” Als bank maken wij ons sterk voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Bekijk meer: — ABN AMRO (@ABNAMRO) August 2, 2021

Haar collega Eric heeft een andere progressieve superkracht, hij kan namelijk liefde voelen voor meerdere personen. Óók heel spannend!

Onze collega Eric maakt van zijn open relatie geen geheim: “Ik kan liefde geven en voelen voor meerdere personen.” Hij vindt het belangrijk om hiervoor uit te komen op werk. Als bank maken wij ons sterk voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. #prideamsterdam — ABN AMRO (@ABNAMRO) August 4, 2021

Maar mensen op Twitter vonden het allemaal minder spannend, meldt RTL Nieuws. Die vonden het vooral belachelijk dat ABN Amro ineens doet alsof het ze een moer uitmaakt wat iemand is of wat iemand allemaal in z’n privétijd doet. Die mensen vinden dat een bank gewoon een bank moet zijn, en zich niet zoveel bezig moet houden met leuk gevonden worden door LHBTIBBQ-mensen.

ABN Amro probeerde namelijk van iets heel normaals (werknemers die op hun werk gewoon hun werk kunnen doen) iets bijzonders te maken. Ze deden net alsof ze een of andere strijd aan het voeren waren om van progressieve idealen en diversiteit kernbegrippen op de werkvloer te maken.

En dit is iets waar meer bedrijven en instanties tegenaan lopen, want ze worden simpelweg niet geloofd. Het keiharde deugen wordt gezien als een minimale inspanning om een wit voetje te halen bij de burger/consument. En in het ergste geval wordt het zelfs gezien als een afleidingsmanoeuvre, om de aandacht af te leiden van kwalijke zaken (zoals het witwasschandaal).

Dat maakt het hele onderwerp meteen een taboe voor veel bedrijven, want ze kunnen het bijna niet goed doen. De beste manier om het aan te vliegen is door het daadwerkelijk als normaal te beschouwen dat iedereen welkom is op de werkvloer. Niet sexy en ook niet makkelijk om die boodschap sexy te maken, maar wel het meest wenselijk. Iedere andere poging tot deugen wordt direct in twijfel getrokken door zowel voor- áls tegenstanders, om verschillende redenen. Dat ga je als bedrijf simpelweg niet winnen, of kost je in ieder geval meer dan dat het je oplevert.